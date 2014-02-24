В Южном Судане разбился пассажирский лайнер

В аэропорту города Вау в Южном Судане разбился пассажирский самолет. На борту лайнера находились 44 человека. По предварительным данным, все пассажиры и члены экипажа погибли. На месте происшествия работают экстренные службы. В Сети появились первые фотографии рухнувшего лайнера.
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17 лет назад Владимир Путин за штурвалом сверхзвукового истребителя Су-27 прилетел из Краснодара в Грозный. Этот смелый поступок тогда еще исполняющего обязанности президента наделал много шума: до Путина на подобные полеты не решался никто из первых лиц западных государств...»
После смерти в США американского миллиардера Дэвида Рокфеллера пользователи соцсетей в России не на шутку перепугались. Кто же теперь возглавит мировое теневое правительство и как это отразится на отношениях Москвы и Вашингтона, вопрошают в Сети...»
17 лет назад Владимир Путин за штурвалом сверхзвукового истребителя Су-27 прилетел из Краснодара в Грозный. Этот смелый поступок тогда еще исполняющего обязанности президента наделал много шума: до Путина на подобные полеты не решался никто из первых лиц западных государств...»