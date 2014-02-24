В Японии нашли вторую в мире обезьяну с синдромом Дауна
22 февраля 2017, среда, 14:45 – ИА СОЧИ-24
В японском заповеднике Кумамото обнаружили шимпанзе с трисомией по 22 хромосоме, обезьяньим аналогом синдрома Дауна. Это вторая в мире обезьяна с таким заболеванием, передает "Газета.ру". Канако, так зовут шимпанзе, живет отдельно от сородичей и избегает агрессии. Она родилась в 1992 году. У нее проблемы с сердцем и неразвиты зубы. К семи годам обезьяна ослепла из-за катаракт. Пока зрение не пропало, шимпанзе страдала от косоглазия. Пока ученые не могут сказать, насколько трисомия распространена у обезьян. У людей на каждые 600 родов приходится один ребенок с синдромом Дауна. Впервые наличие трех гомологичных хромосом вместо двух было выявлена в 1969 году у шимпанзе. Тогда больное животное не прожило и года.
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