В здании Сбербанка охранник провалился в шахту с 14-го этажа
7 февраля 2017, вторник, 13:00 – ИА СОЧИ-24
В Москве мужчина упал в шахту лифта с высоты 14-го этажа. Инцидент случился в здании Сбербанка на Кутузовском проспекте, передает Life.ruПострадавшим оказался охранник. На месте происшествия работают врачи и полиция.
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В Молдавии считают жизненно важным восстановление отношений с Россией. Об этом заявил президент страны Игорь Додон во время второго зарубежного визита. Молдавский лидер встречался в Брюсселе с председателем Совета Европы Дональдом Туском...»