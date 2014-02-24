В Зеленограде из окна многоэтажки выпал подросток

В Зеленограде из окна одного из многоэтажных домов выпал 16-летний подросток. Свидетели незамедлительно вызвали скорую помощь, однако спасти юношу не удалось. От полученных при падении травм он скончался мгновенно, передает Life.ru. По предварительным данным, подросток покончил с собой. Все обстоятельства трагедии устанавливают правоохранители.
Март 2012 года стал началом третьего президентского срока Владимира Путина. Свои цели в качестве главы государства российский лидер раскрыл в инаугурационной речи, эти положения впоследствии получили название "майских указов". Что удалось выполнить президенту за пять лет, прошедшие с момента его избрания? И в чем секрет популярности Путина?..»
"Первый канал", который возглавляет Константин Эрнст, запретил семье скандально известной Дианы Шурыгиной общаться с прессой. Тем не менее, репортерам удалось встретиться с тетей девочки Ириной Левановой...»
Президент США Дональд Трамп решил отложить подготовку соглашения с Москвой по борьбе с запрещенным в России и других странах "Исламским государством". Это может быть связано с давлением на команду Трампа, которое вызвано обвинениями в контактах с Москвой...»
Март 2012 года стал началом третьего президентского срока Владимира Путина. Свои цели в качестве главы государства российский лидер раскрыл в инаугурационной речи, эти положения впоследствии получили название "майских указов". Что удалось выполнить президенту за пять лет, прошедшие с момента его избрания? И в чем секрет популярности Путина?..»
"Первый канал", который возглавляет Константин Эрнст, запретил семье скандально известной Дианы Шурыгиной общаться с прессой. Тем не менее, репортерам удалось встретиться с тетей девочки Ириной Левановой...»
Президент США Дональд Трамп решил отложить подготовку соглашения с Москвой по борьбе с запрещенным в России и других странах "Исламским государством". Это может быть связано с давлением на команду Трампа, которое вызвано обвинениями в контактах с Москвой...»