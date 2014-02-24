В Зеленограде в ходе ссоры прострелили бедро мужчине
4 марта 2017, суббота, 13:01 – ИА СОЧИ-24
В Зеленограде произошел конфликт со стрельбой. В результате инцидента местный житель был ранен в бедро, передает ТАСС. Пострадавшего доставили в городскую больницу и прооперировали. Подозреваемый задержан. Им оказался 30-летний мужчина. У предполагаемого преступника обнаружен и изъят травматический пистолет. Оружие направленно на экспертизу.
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"Первый канал", который возглавляет Константин Эрнст, запретил семье скандально известной Дианы Шурыгиной общаться с прессой. Тем не менее, репортерам удалось встретиться с тетей девочки Ириной Левановой...»
Президент США Дональд Трамп решил отложить подготовку соглашения с Москвой по борьбе с запрещенным в России и других странах "Исламским государством". Это может быть связано с давлением на команду Трампа, которое вызвано обвинениями в контактах с Москвой...»