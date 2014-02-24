Варвара Караулова расплакалась на суде

21 декабря 2016, среда, 13:00 – ИА СОЧИ-24



Варвара Караулова расплакалась на суде

Бывшая студентка философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Варвара Караулова, обвиняемая в связях с террористами, выступила на заседании суда с последним словом. Она признала свою вину, но отметила, что общалась с боевиком не как с экстремистом, а как с любимым человеком. Приговор будет оглашен 22 декабря.Во время произнесения последнего слова в зале суда девушка расплакалась. "Я не террористка, я не собиралась воевать и не готовилась к этому. Я страдала от этого, сейчас я это прекрасно понимаю, я осознала это только после того, как нас остановили на границе, – все это было большой ошибкой, и поэтому я вернулась добровольно домой", – заявила Караулова.При этом она отметила, что рада возвращению в Россию, несмотря на то, что последний год провела в СИЗО. Бывшая студентка сказала, что теперь у нее "есть будущее"."Я жива, здорова, и у меня есть будущее сейчас. Я хотела поблагодарить своих родителей, Бога, судьбу, что все сложилось именно так, я понимаю, насколько я виновата перед самой собой, перед родителями, но я сама себя простить не могу", – пояснила обвиняемая. "Я мечтаю искупить свою вину за эту детскую авантюру", – цитирует Караулову Life.ru.Также она рассказала, что к боевику Айрату Саматову у нее был лишь любовный интерес. "Спасение от депрессии я нашла в человеке, который мне врал три года, который меня унижал", – сказала девушка. При этом она назвала террористов, устраивающих теракты, трусами и убийцами.Караулова заявила, что у нее было достаточно времени "проанализировать причину отчаяния". "Надо жить ради других, ради своих близких, а не ради себя, я очень хочу оставить эту историю. Я осознала все свои ошибки, свои глупости и уже достаточно наказана. Я бы хотела поблагодарить суд, участников процесса за внимательное отношение", – заключила она. Между тем отец Варвары заявил, что тронут искренностью ее речи. Он отметил, что девушка признала свои ошибки. "Она сказала самое главное: она извлекла из этого урок для себя и для страны", – сказал он."Может, это не очень уместно прозвучит, но я горжусь своей дочерью. Я очень надеюсь, что судья такого уровня сможет принять решение согласно Конституции. Очень надеюсь, что завтра мы уйдем вместе, встретим этот Новый год вместе", – дополнил мужчина.При этом мать попросила прощения у Варвары. Женщина считает, что в ошибках дочери есть и ее с мужем вина. Напомним, Варвару Караулову задержали 4 июня 2015 года на турецко-сирийской границе в городе Килис. Девушка была депортирована обратно в Россию, после чего ее допросили сотрудники правоохранительных органов. Через некоторое время после возвращения в столицу Караулова сменила имя и стала Александрой Ивановой. Ее арестовали в октябре 2015 года после того, как она восстановила контакт с террористической группировкой.

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