Виталия Чуркина похоронили на Троекуровском кладбище
24 февраля 2017, пятница, 14:30 – ИА СОЧИ-24
На Троекуровском кладбище в Москве прошли похороны постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина, передает ТАСС. Церемония проводилась со всеми воинскими почестями. Ранее в Большом траурном зале Центральной клинической больницы Управления делами президента России прошла гражданская панихида. Напомним, российский дипломат скоропостижно скончался на своем рабочем месте в Нью-Йорке 20 февраля, за день до своего 65-летия. Президент России Владимир Путин вручил ему орден Мужества посмертно.
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Министерство иностранных дел Латвии получило ноту от правительства Объединенных Арабских Эмиратов за неуважение к мусульманским традициям. Посол арабской страны была унижена сразу после своего прибытия в рижском аэропорту...»
Во Франции стартовала кампания, целью которой является выдвижение Барака Обамы на пост президента страны. Избрание бывшего американского лидера в качестве главы французского государства, по мнению авторов инициативы, должно стать символом настоящей демократии...»