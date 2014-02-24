Водитель Porsche открыл огонь по пешеходу в Москве
14 февраля 2017, вторник, 21:59 – ИА СОЧИ-24
Полиция разыскивает водителя иномарки Porsche черного цвета, который, находясь в салоне своего автомобиля, открыл огонь по пешеходу в Рыбинском переулке на северо-востоке Москвы, передает Life.ru. Пострадавший – им оказался сотрудник местного ГБУ "Жилищник" – получил тяжелое ранение головы. По предварительным данным, стрельба велась из травматического пистолета. Тем не менее, мужчина получил серьезные травмы – врачи опасаются, что им не удастся спасти ему глаз. Сообщается, что это не первое похожее преступление в районе. За три дня до эттого неизвестный на автомобилеPorsche открыл огонь по прохожему.
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Президент США рассчитывает на то, что Россия вернет Крым Украине. Это заявление пресс-секретаря Дональда Трампа уже прокомментировали в высших эшелонах российской власти, а эксперты призвали не делать поспешных выводов...»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев пообещал к 8 марта утвердить Национальную стратегию в интересах женщин. С этой просьбой к главе кабмина обратилась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко...»