Водитель посла Зимбабве избил прохожего в Москве

Очевидцы сняли на видео драку между водителем автомобиля Mercedes посольства Зимбабве и прохожим. Запись опубликовал портал Life.ru. По словам свидетелей, водитель иномарки не пропустил мужчину на пешеходном переходе и тот сделал ему замечание. Водитель дипмиссии вышел из авто и напал на требовательного прохожего. Шофер посла продолжал избивать мужчину даже после того, как повалил на землю. Прекратить драку смог только вышедший из авто пассажир.
На Первом канале вышел очередной, четвертый выпуск программы "Пусть говорят" с 17-летней Дианой Шурыгиной, прославившейся на всю страну скандальной историей про изнасилование. Однако публика уже порядком устала от новой "народной героини", а потому отреагировала на шоу шквалом язвительных и циничных интернет-мемов...»
Королева Великобритании за месяц с небольшим до 91-летия решила предаться одному из своих любимых развлечений. Елизавета II оседлала пони, при этом пренебрегла правилами безопасности ради сохранения прически...»
Программист, специалист по информационной безопасности, хакер Николай Лихачев, известный под псевдонимом Крис Касперски, скончался в больнице в Калифорнии. Он находился там с 10 февраля после неудачного прыжка с парашютом...»
На Первом канале вышел очередной, четвертый выпуск программы "Пусть говорят" с 17-летней Дианой Шурыгиной, прославившейся на всю страну скандальной историей про изнасилование. Однако публика уже порядком устала от новой "народной героини", а потому отреагировала на шоу шквалом язвительных и циничных интернет-мемов...»
Королева Великобритании за месяц с небольшим до 91-летия решила предаться одному из своих любимых развлечений. Елизавета II оседлала пони, при этом пренебрегла правилами безопасности ради сохранения прически...»
Программист, специалист по информационной безопасности, хакер Николай Лихачев, известный под псевдонимом Крис Касперски, скончался в больнице в Калифорнии. Он находился там с 10 февраля после неудачного прыжка с парашютом...»