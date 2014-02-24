Водитель посла Зимбабве избил прохожего в Москве



Новое шоу Шурыгиной спровоцировало волну шуток сегодня, 17:00 На Первом канале вышел очередной, четвертый выпуск программы "Пусть говорят" с 17-летней Дианой Шурыгиной, прославившейся на всю страну скандальной историей про изнасилование. Однако публика уже порядком устала от новой "народной героини", а потому отреагировала на шоу шквалом язвительных и циничных интернет-мемов...»

Итальянец подарил возлюбленной почку на 8 марта сегодня, 16:59 В канун Международного женского дня 52-летний итальянец пожертвовал почку своей 44-летней возлюбленной. Ей экстренно требовалась пересадка донорского органа...»

Женщина сбросила сто килограммов за три недели сегодня, 16:29 Египтянка Эман Ахмед Аб Эль Ати, считавшаяся самой корпулентной женщиной в мире, сбросила за три недели сто килограммов. До похудения она весила около 500 килограммов...»

Отчаянная Елизавета II взобралась на пони сегодня, 16:28 Королева Великобритании за месяц с небольшим до 91-летия решила предаться одному из своих любимых развлечений. Елизавета II оседлала пони, при этом пренебрегла правилами безопасности ради сохранения прически...»



Назарбаев дал совет по соблазнению женщин сегодня, 16:13 Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал о том, как понравиться женщине. По его словам, представительницам слабого пола нужно просто говорить правильные комплименты...»

Российский хакер Касперски погиб в США сегодня, 16:00 Программист, специалист по информационной безопасности, хакер Николай Лихачев, известный под псевдонимом Крис Касперски, скончался в больнице в Калифорнии. Он находился там с 10 февраля после неудачного прыжка с парашютом...»

Футболист погиб в ДТП с известной певицей сегодня, 15:46 Алжирский футболист Юсеф Туати погиб в ДТП во Франции. Его Citroen C2 столкнулся с микроавтобусом Mercedes эстрадной певицы Дженифер Бартоли...»

Сбежавшая в Киев Максакова причислила себя к элите сегодня, 15:43 Причина, по которой Марию Максакову "травят" в России, – боязнь Кремля потерять российскую "элиту". К этой категории причислила себя сама оперная дива, бежавшая вместе с мужем на Украину...»