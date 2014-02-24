Водителя с дуршлагом на голове разыскивают приставы



Зачем Лукашенко хочет переписать историю вчера, 21:43 Александр Лукашенко рискует пойти по пути Киева, поддерживая чисто националистическую версию об исключительности белорусской истории. Недавние заявления президента Белоруссии, поддержавшего новый школьный учебник истории, свидетельствуют о недальновидности Лукашенко, полагают эксперты, опрошенные Dni.Ru...»

За зданием бывшего приюта откопали останки 800 детей вчера, 20:59 На территории бывшего католического приюта в Ирландии было обнаружено массовое захоронение с останками около 800 детей, передает Russia Today..»

Сербские депутаты оглушили Могерини "российским свистом" вчера, 20:58 Сербские депутаты чрезвычайно холодно встретили главу европейской дипломатии. В зале парламента Федерику Могерини приветствовали громким свистом, пророссийскими лозунгами и стуком по столам...»

Мертвый японец полгода пролежал под шестью тоннами порножурналов вчера, 20:44 Житель Японии в прямом смысле стал жертвой своих страстей. Мужчина погиб под кипой журналов для взрослых, которые копил в арендуемой квартире...»