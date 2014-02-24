Водителя с дуршлагом на голове разыскивают приставы
3 марта 2017, пятница, 19:44 – ИА СОЧИ-24
Федеральная служба судебных приставов разыскивает последователя пастафарианской церкви Андрея Филина, передает агентство городских новостей "Москва". Оказалось, что мужчина два года не оплачивает штраф Московской административной дорожной инспекции на сумму в три тысячи рублей. Сам Андрей Филин прославился на всю страну, благодаря тому, что смог добиться своего и сфотографировался на права с дуршлагом на голове.
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