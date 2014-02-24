Володин на встрече с Путиным обозначил приоритеты работы Думы

21 декабря 2016, среда, 22:14 – ИА СОЧИ-24



Володин на встрече с Путиным обозначил приоритеты работы Думы

Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями Госдумы и Совета Федерации назвал важнейшим событием уходящего года парламентские выборы, прошедшие в сентябре. Спикер Думы Вячеслав Володин, в свою очередь, обозначил приоритеты работы парламента в 2017 году.Путин обратил внимание политиков на то, что результатыголосования привели к значительным изменения в нижней палате парламента. Президентпоблагодарил парламентариев за активную работу во время осенней сессии ипринятия бюджета страны на 2017 год. По его словам, это является необходимымусловием для устойчивого развития экономики государства.Российский лидер подчеркнул, что одним из основныхнаправлений работы парламента остается региональная политика. Этопрослеживается еще и потому, что многие из депутатов в 2016 году были выбраныпо одномандатным округам, отметил Путин.Приоритетом деятельности Госдумы в 2017 году станутинициативы и предложения президента России, озвученные в послании Федеральномусобранию, обратился к президенту спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Приоритетаминашей работы на 2017 год в первую очередь видим сформулированные Вами, ВладимирВладимирович, в послании Федеральному собранию инициативы и предложения", -сказал глава Думы.Ранее в среду Володин выступил на последнем заседании Госдумыв этом году. Спикер сказал, что осенняя сессия 2016 года была короткой, нонасыщенной и напряженной. "Учитывая, что выборы состоялись 18 сентября, апервое заседание прошло пятого октября, на работу осталось всего 77 дней",– сказал Володин и напомнил, что за время сессии в палату поступило 311 новыхзаконодательных инициатив, депутаты приняли 142 закона и рассмотрели 74 проектапостановлений.Володин отметил, что депутатами было принято решениеувеличить продолжительность пленарных заседаний и сократить время на обеденныйперерыв. Это правило вступит в силу в новом году. Кроме того, срок весеннейсессии будет продлен до конца июля 2017 года. Такое изменение графика работыпарламента объективно назрело и в связи со смещением сроков бюджетногопроцесса, отметил руководитель нижней палаты парламента.Тем временем эксперты, подводя итоги работы депутатов восеннюю сессию и оценивая приоритеты на будущее, озвученные ВячеславомВолодиным, высоко оценивают деятельность Госдумы VII созыва и ее спикера.Председатель правления Фонда развития гражданского обществаКонстантин Костин указал на то, что новые подходы в работе парламента носятсистемный и продуманный характер. Политолог отметил, что они вытекаютиз Послания президента Федеральному собранию. Говоря об инициативе ВячеславаВолодина о расширении роли региональных парламентов и использовании инициативместных депутатов, Костин сказал, чтоголос каждого региона должен быть услышан и учтен в законодательном процессе."Дума выбиралась по смешанному признаку и за счет этого региональные элитыполучили своих представителей в Госдуме. Такой подход позволит создать условиядля продуктивного взаимодействия федеральных депутатов и региональныхзаконодательных органов", – заключил эксперт.Руководитель "Политической экспертной группы"Константин Калачев сравнил работу нового состава парламента с принципамифилософии Гегеля. "Количество переходит в качество. Мы на примере Госдумыможем изучать диалектику Гегеля", – сказал эксперт в интервью Dni.Ru.Калачев подсчитал, что депутаты принимали в эту сессию примерно по два закона вдень и назвал это отличным результатом, особо обратив внимание на самое важноедостижение новой Думы – принятие федерального бюджета. Политолог также обратилвнимание на данные социологических исследований, которые фиксируют рострейтинга Госдумы VII созыва. По данным опросов Всероссийского центраисследования общественного мнения (ВЦИОМ), рейтинг доверия граждан к Госдумевырос в декабре до рекордных 52%.Наблюдатели также отмечают высокую дисциплину и организациюработы народных избранников. Депутатам теперь запрещено голосовать подоверенности, за прогулы пленарныхзаседаний их будут штрафовать. Отвечать на жалобы избирателейпарламентарии должны лично, а не через помощников и секретарей. Народнымизбранникам также станут отказывать в заграничных командировках, если они несмогут доказать важность таких поездок. Депутатам запрещено использоватьгосударственный автотранспорт для поездок на большие расстояния и, кроме того,по распоряжению Вячеслава Володина в Думе отменили новогодние корпоративы.

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