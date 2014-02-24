ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Володин заявил о важности принятия бюджета новым составом Госдумы

21 декабря 2016, среда, 12:00 – ИА СОЧИ-24

Володин заявил о важности принятия бюджета новым составом Госдумы
Володин заявил о важности принятия бюджета новым составом Госдумы
Перенос парламентских выборов на более ранний срок позволил депутатам нового созыва принять федеральный бюджет. В результате финансирование получили важнейшие проекты, в том числе в социальной сфере и по реализации указов президента, заявил Вячеслав Володин.
Около триллиона рублей направлено на решение приоритетных
вопросов в социальной сфере, сообщил журналистам спикер Госдумы, подводя итоги осенней
сессии. Это, как и финансирование других важнейших проектов, стало возможным
благодаря принятию новым составом нижней палаты федерального бюджета на
2017-2019 годы. "Очень важно, что выборы, которые впервые прошли в
единый день голосования, 18 сентября, позволили рассмотреть ключевой
законопроект, самый главный закон страны – о бюджете, и мы принимали его уже
новым составом депутатов Госдумы. Раньше это происходило лишь практически через
год работы, потому что в декабре депутаты избирались, а бюджет уже был
принят", – напомнил председатель парламента. Вячеслав Володин отметил, что
из-за этого вновь избранным депутатам приходилось вносить в финансовый документ
поправки, руководствуясь новыми приоритетами. Однако на сей раз депутатский
корпус получил возможность полноценно участвовать в рассмотрении и принятии
бюджета, удалось решить многие вопросы, – подчеркнул спикер Госдумы.Федеральный бюджет на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов был принят Госдумой 9 декабря. Как подчеркивал тогда председатель
парламента, документ решает главные задачи, которые стоят перед российским
обществом и страной. Вячеслав Володин поблагодарил депутатов и Министерство
финансов за работу над бюджетом.Как сообщалось, за принятие главного финансового документа
страны проголосовали 315 депутатов. На рассмотрении проекта федерального
бюджета присутствовали представители 47 непарламентских партий.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 19:15
"Московская кукушка" облила водой депутата Рады (видео)

Депутат Верховной рады Украины от фракции "Батькивщина" Александра Кужель плеснула стакан воды в лицо своего коллеги из Радикальной партии Игоря Мосийчука. Инцидент произошел во время съемок программы Шустер LIVE при обсуждении проекта бюджета на 2017 год...»

сегодня, 18:44
ФСБ задержала семерых боевиков в московском регионе

В московском регионе правоохранители задержали группу боевиков, которые являются членами группировки "Таблиги Джамаат"..»

сегодня, 18:43
Родители в шоке от приговора Карауловой

Отец Варвары Карауловой раскритиковал вынесенный его дочери приговор Московского военного окружного суда. По его словам, он сотрудничал со следствием при условии, что бывшая студентка философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова пройдет по делу в качестве свидетеля...»

сегодня, 18:30
Захарова раскрыла секрет изгнания Савченко из ПАСЕ

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала решение Верховной рады об исключении Надежды Савченко из украинской делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы. Дипломат напомнила о там, как бывшая летчица попала в ПАСЕ...»

сегодня, 18:29
Американцы издеваются над неудачницей Клинтон

Известный американский журнал GQ поставил Хиллари Клинтон в список наименее влиятельных людей. Как утверждают в издании, у них не было иного выбора после ее сокрушительного провала на выборах...»

сегодня, 18:29
Москва обрушилась на Киев за шутки о "Боярышнике"

В Министерстве иностранных дел России возмутились поведением украинских дипломатов..»

сегодня, 18:16
Москвичи штурмуют метро после серии ЧП

Жители столицы после серии громких происшествий в столичной подземке все более критично относятся к работе метрополитена. Последняя волна возмущения была вызвана отсутствием резервных поездов на фиолетовой ветке: по мнению москвичей, это превращает поездку в настоящий ад...»

сегодня, 17:46
В семье Трампа случилось горе

Милка Милисавлевич работала в семье избранного президента США Дональда Трампа няней в течение восьми лет. Женщина скончалась на 86-ом году жизни...»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 19:15
"Московская кукушка" облила водой депутата Рады (видео)

Депутат Верховной рады Украины от фракции "Батькивщина" Александра Кужель плеснула стакан воды в лицо своего коллеги из Радикальной партии Игоря Мосийчука. Инцидент произошел во время съемок программы Шустер LIVE при обсуждении проекта бюджета на 2017 год...»

сегодня, 18:44
ФСБ задержала семерых боевиков в московском регионе

В московском регионе правоохранители задержали группу боевиков, которые являются членами группировки "Таблиги Джамаат"..»

сегодня, 18:43
Родители в шоке от приговора Карауловой

Отец Варвары Карауловой раскритиковал вынесенный его дочери приговор Московского военного окружного суда. По его словам, он сотрудничал со следствием при условии, что бывшая студентка философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова пройдет по делу в качестве свидетеля...»

сегодня, 18:30
Захарова раскрыла секрет изгнания Савченко из ПАСЕ

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала решение Верховной рады об исключении Надежды Савченко из украинской делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы. Дипломат напомнила о там, как бывшая летчица попала в ПАСЕ...»

сегодня, 18:29
Американцы издеваются над неудачницей Клинтон

Известный американский журнал GQ поставил Хиллари Клинтон в список наименее влиятельных людей. Как утверждают в издании, у них не было иного выбора после ее сокрушительного провала на выборах...»

сегодня, 18:29
Москва обрушилась на Киев за шутки о "Боярышнике"

В Министерстве иностранных дел России возмутились поведением украинских дипломатов..»

сегодня, 18:16
Москвичи штурмуют метро после серии ЧП

Жители столицы после серии громких происшествий в столичной подземке все более критично относятся к работе метрополитена. Последняя волна возмущения была вызвана отсутствием резервных поездов на фиолетовой ветке: по мнению москвичей, это превращает поездку в настоящий ад...»

сегодня, 17:46
В семье Трампа случилось горе

Милка Милисавлевич работала в семье избранного президента США Дональда Трампа няней в течение восьми лет. Женщина скончалась на 86-ом году жизни...»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.