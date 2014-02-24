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Володин заявил о важности принятия бюджета новым составом Госдумы
21 декабря 2016, среда, 12:00 – ИА СОЧИ-24
Около триллиона рублей направлено на решение приоритетных
вопросов в социальной сфере, сообщил журналистам спикер Госдумы, подводя итоги осенней
сессии. Это, как и финансирование других важнейших проектов, стало возможным
благодаря принятию новым составом нижней палаты федерального бюджета на
2017-2019 годы. "Очень важно, что выборы, которые впервые прошли в
единый день голосования, 18 сентября, позволили рассмотреть ключевой
законопроект, самый главный закон страны – о бюджете, и мы принимали его уже
новым составом депутатов Госдумы. Раньше это происходило лишь практически через
год работы, потому что в декабре депутаты избирались, а бюджет уже был
принят", – напомнил председатель парламента. Вячеслав Володин отметил, что
из-за этого вновь избранным депутатам приходилось вносить в финансовый документ
поправки, руководствуясь новыми приоритетами. Однако на сей раз депутатский
корпус получил возможность полноценно участвовать в рассмотрении и принятии
бюджета, удалось решить многие вопросы, – подчеркнул спикер Госдумы.Федеральный бюджет на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов был принят Госдумой 9 декабря. Как подчеркивал тогда председатель
парламента, документ решает главные задачи, которые стоят перед российским
обществом и страной. Вячеслав Володин поблагодарил депутатов и Министерство
финансов за работу над бюджетом.Как сообщалось, за принятие главного финансового документа
страны проголосовали 315 депутатов. На рассмотрении проекта федерального
бюджета присутствовали представители 47 непарламентских партий.
Источник:
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