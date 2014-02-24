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Вооруженные шилом грабители подожгли москвича
30 марта 2017, четверг, 15:44 – СОЧИ-24
На востоке Москвы трое неизвестных вломились в квартиру,
ранили хозяина и ограбили его. Инцидент произошел в одном из жилых домов по
11-й Парковой улице, передает Lenta.ru.Как рассказали в полиции, злоумышленники напали на мужчину с
шилом, после чего обрызгали его аэрозолем и подожгли зажигалкой. Пострадавший
госпитализирован с раной грудной клетки и ожогом.
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