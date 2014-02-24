Вооруженный мужчина ворвался в здание в центре Москвы
22 февраля 2017, среда, 17:15 – ИА СОЧИ-24
В центре Москвы мужчина, вооруженный пистолетом, ворвался в здание. Преступник угрожает открыть огонь и начать расстреливать находящихся рядом людей.На место происшествия выехали сотрудники полиции, передает Life.ru. Обстоятельства случившегося устанавливаются. По предварительным данным, в здании, в котором находится злоумышленник, расположен салон телеведущей Ксении Бородиной.
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Видео с пьяным президентом Украины Петром Порошенко, рассуждающим об "агрессии России" на встрече с военнослужащими вооруженных сил Украины (ВСУ), вызвало у пользователей Сети возмущение, негодование и смех. Многие сразу заметили, что украинский лидер не смог с первого раза выговорить слово "прапорщики"...»
В канун Дня защитника Отечества в Сети появился захватывающий фильм, снятый летом 2016 года в подмосковном военном парке "Патриот". Известные ведущие радиостанций "Маяк" и "ВестиФМ" показали свои возможности на московском этапе "Гонки Героев"...»