Вооруженный налетчик обстрелял бойцов Росгвардии

Вечером 9 февраля в офис одной из управляющий компаний в подмосковной Балашихе ворвался вооруженный боевым пистолетом ТТ мужчина. он угрожал сотрудникам и требовал выдать ему наличные. На вызов прибыли сотрудники Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области. Нападавший открыл огонь по бойцам, передает газета "Известия". Те смогли задержать его без применения специальных средств. Задержанным оказался 55-летний местный житель. Проводится расследование.
Американская актриса Лия Ремини заявила, что состоящий в Церкви Саентологии артист Джон Траволта достиг в религиозной иерархии статуса, позволяющего ему безнаказанно совершать убийства. В свою очередь, политик Михаил Маркелов отметил верховенство закона над внутренними разрешениями каких-либо организаций...»
Больше похожий на трейлер голливудского фильма предвыборный ролик кандидата в президенты Франции от "Национального фронта" Марин Ле Пен стал хитом в интернете. За несколько дней видео, в котором политик заявляет о своих целях на посту главы государства, посмотрели почти полмиллиона человек...»
Американская актриса Лия Ремини заявила, что состоящий в Церкви Саентологии артист Джон Траволта достиг в религиозной иерархии статуса, позволяющего ему безнаказанно совершать убийства. В свою очередь, политик Михаил Маркелов отметил верховенство закона над внутренними разрешениями каких-либо организаций...»
Больше похожий на трейлер голливудского фильма предвыборный ролик кандидата в президенты Франции от "Национального фронта" Марин Ле Пен стал хитом в интернете. За несколько дней видео, в котором политик заявляет о своих целях на посту главы государства, посмотрели почти полмиллиона человек...»