Воры стащили сейф с 1,5 млн из конторы на севере Москвы
7 марта 2017, вторник, 09:44 – ИА СОЧИ-24
Согласно поступившему в полицию сообщению, три злоумышленника взломали дверь и проникли в нотариальную контору на улице Верхняя Масловка на севере Москвы. Оттуда они вынесли металлический сейф, в котором находились документы и деньги, передает РИАМО. Материальный ущерб составил порядка 1,5 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".
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Прибывшие по вызову полицейские обнаружили в квартире в 4-м Стрелецком проезде на северо-востоке столицы тело юноши 1994 года рождения с огнестрельным ранением головы, передает агентство городских новостей "Москва"..»
В правительстве могут отказаться от новой методики расчета вознаграждений топ-менеджерам госкомпаний. По словам экспертов, разработанная чиновниками система оценки эффективности работы высокопоставленных сотрудников серьезно ограничивает их возможности...»