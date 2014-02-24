Возле стриптиз-клуба в Москве устроили стрельбу из автомата
13 марта 2017, понедельник, 14:31 – ИА СОЧИ-24
На юге столицы 34-летний мужчина открыл стрельбу из автомата Калашникова. Инцидент произошел на улице Дербеневская, рядом со стриптиз-клубом, передает агентство "Москва". В настоящее время мужчина задержан. Правоохранители изъяли у него списанный охолощенный автомат Калашникова и гражданский охолощенный пистолет ТТ-СХ, а также холостой патрон. Возбуждено уголовное дело.
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