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Вымогатели похитили москвича и надругались над ним
27 марта 2017, понедельник, 21:45 – СОЧИ-24
В Москве задержали троих мужчин, которые
похитили и избили жителя столицы. По данному факту проводится расследование,
передает "360 Подмосковье".
Как рассказал потерпевший, после совместного распития алкоголя
с малознакомыми мужчинами он добровольно сел с ними в машину, после чего ему на
глаза натянули шапку и привезли в недостроенный дом. Там у москвича стали
вымогать деньги, применяя физическое насилие. Пострадавшего ударили ножом в
правую кисть, после вывезли его на дорогу.
Задержанные, двое из которых оказались ранее судимы, сообщили,
что помимо телесных повреждений в отношении потерпевшего они совершили также
развратные действия. Все происходящее вымогатели записали на видео, угрожая
распространить данные кадры.
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