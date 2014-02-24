Вымогатели похитили москвича и надругались над ним

27 марта 2017, понедельник, 21:45 – СОЧИ-24

В Москве задержали троих мужчин, которыепохитили и избили жителя столицы. По данному факту проводится расследование,передает "360 Подмосковье".Как рассказал потерпевший, после совместного распития алкоголяс малознакомыми мужчинами он добровольно сел с ними в машину, после чего ему наглаза натянули шапку и привезли в недостроенный дом. Там у москвича сталивымогать деньги, применяя физическое насилие. Пострадавшего ударили ножом вправую кисть, после вывезли его на дорогу.Задержанные, двое из которых оказались ранее судимы, сообщили,что помимо телесных повреждений в отношении потерпевшего они совершили такжеразвратные действия. Все происходящее вымогатели записали на видео, угрожаяраспространить данные кадры.

СОЧИ 24