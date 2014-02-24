Взрыв "газели" уничтожил две машины в Москве

Утром 2 апреля на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о горящем автомобиле "газель" в одном из дворов на севере Москвы. Пожарные оперативно прибыли на место происшествия и приступили к тушению. В этот момент в "газели" взорвалось газовое оборудование. Момент взрыва снял на видео очевидец. Запись опубликовал телеканал "360". Тем не менее, в результате произошедшего никто не пострадал. Две машины, стоявшие рядом на парковке, выгорели в результате пожара. Место происшествия по-прежнему оцеплено, очевидцы сообщают, что в окрестностях чувствуется запах газа.
Столичная предпринимательница задушила возлюбленного, который по невнимательности во время секса несколько раз назвал ее другим именем. После она позвонила в полицию и рассказала обо всем правоохранителям...»
Ученые из Канзасского университета пришли к пугающему выводу – уже в ближайшем будущем большая часть пресной воды окажется не пригодной для питья. Причину подобного развития ситуации специалисты видят в изменениях климата...»
Настоящим хитом в Сети стало видео, на котором наследный принц Дубая Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум на своем Mercedes-Benz взял на буксир застрявший в песках грузовик. На протяжении всей операции трос несколько раз обрывался, однако фуру все-таки удалось вытащить из ловушки...»
Столичная предпринимательница задушила возлюбленного, который по невнимательности во время секса несколько раз назвал ее другим именем. После она позвонила в полицию и рассказала обо всем правоохранителям...»
Ученые из Канзасского университета пришли к пугающему выводу – уже в ближайшем будущем большая часть пресной воды окажется не пригодной для питья. Причину подобного развития ситуации специалисты видят в изменениях климата...»
Настоящим хитом в Сети стало видео, на котором наследный принц Дубая Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум на своем Mercedes-Benz взял на буксир застрявший в песках грузовик. На протяжении всей операции трос несколько раз обрывался, однако фуру все-таки удалось вытащить из ловушки...»