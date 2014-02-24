Взрыв рынка пиротехники в Мексике попал на видео



"Московская кукушка" облила водой депутата Рады (видео) сегодня, 19:15 Депутат Верховной рады Украины от фракции "Батькивщина" Александра Кужель плеснула стакан воды в лицо своего коллеги из Радикальной партии Игоря Мосийчука. Инцидент произошел во время съемок программы Шустер LIVE при обсуждении проекта бюджета на 2017 год...»

ФСБ задержала семерых боевиков в московском регионе сегодня, 18:44 В московском регионе правоохранители задержали группу боевиков, которые являются членами группировки "Таблиги Джамаат"..»

Родители в шоке от приговора Карауловой сегодня, 18:43 Отец Варвары Карауловой раскритиковал вынесенный его дочери приговор Московского военного окружного суда. По его словам, он сотрудничал со следствием при условии, что бывшая студентка философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова пройдет по делу в качестве свидетеля...»

Захарова раскрыла секрет изгнания Савченко из ПАСЕ сегодня, 18:30 Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала решение Верховной рады об исключении Надежды Савченко из украинской делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы. Дипломат напомнила о там, как бывшая летчица попала в ПАСЕ...»



Американцы издеваются над неудачницей Клинтон сегодня, 18:29 Известный американский журнал GQ поставил Хиллари Клинтон в список наименее влиятельных людей. Как утверждают в издании, у них не было иного выбора после ее сокрушительного провала на выборах...»

Москва обрушилась на Киев за шутки о "Боярышнике" сегодня, 18:29 В Министерстве иностранных дел России возмутились поведением украинских дипломатов..»

Москвичи штурмуют метро после серии ЧП сегодня, 18:16 Жители столицы после серии громких происшествий в столичной подземке все более критично относятся к работе метрополитена. Последняя волна возмущения была вызвана отсутствием резервных поездов на фиолетовой ветке: по мнению москвичей, это превращает поездку в настоящий ад...»

В семье Трампа случилось горе сегодня, 17:46 Милка Милисавлевич работала в семье избранного президента США Дональда Трампа няней в течение восьми лет. Женщина скончалась на 86-ом году жизни...»