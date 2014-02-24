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Взрыв рынка пиротехники в Мексике попал на видео

21 декабря 2016, среда, 12:45 – ИА СОЧИ-24

Взрыв рынка пиротехники в Мексике попал на видео
Взрыв рынка пиротехники в Мексике попал на видео
Взрыв на рынке фейерверков Сан-Паблито в мексиканском городе Тультепек попал на записи видеокамер. В результате трагедии погибли не менее 31 человека.
Жители соседних городов почувствовали землетрясение во время взрыва рынка, сообщает CNN. Отметим, что город Тультепек находится в 40 километрах столицы Мексики.Губернатор Мехико Эрувиль Авила пообещал найти и наказать виновников происшествия. По его словам, в результате трагедии пострадали 72 человека, трех подростков отправят в город Галвестон, штат Техас, в связи с ожогами крайне тяжелой степени. У потерпевших диагностированы ожоги 90% тела, уточняет AFP.В результате трагедии погиб 31 человек – 26 скончались на месте, пятеро – в госпитале. Причины инцидента устанавливаются. Рынок Тультепека прежде считался одним из самых безопасных в регионе. Очевидец происшествия Хосе Луис Толентино рассказал, что услышал громкие звуки, пока стоял в пробке рядом с рынком. По его словам, находившиеся на рынке люди в панике пытались убежать с места происшествия. Он отметил, что рынок Тультепека по размеру напоминает футбольный стадион.Прибывшие на место происшествия пожарные не смогли сразу потушить рынок
Тультепека. На протяжении трех часов они ждали, пока взорвется последний пиротехнический снаряд. Отметим, что, на этом же рынке произошла аналогичная трагедия  произошла в 2005 году.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 18:43
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Отец Варвары Карауловой раскритиковал вынесенный его дочери приговор Московского военного окружного суда. По его словам, он сотрудничал со следствием при условии, что бывшая студентка философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова пройдет по делу в качестве свидетеля...»

сегодня, 18:30
Захарова раскрыла секрет изгнания Савченко из ПАСЕ

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала решение Верховной рады об исключении Надежды Савченко из украинской делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы. Дипломат напомнила о там, как бывшая летчица попала в ПАСЕ...»

сегодня, 18:29
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сегодня, 17:46
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