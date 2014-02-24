За пострадавшими в ДТП на МКАД прилетел вертолет (видео)
11 марта 2017, суббота, 15:28 – ИА СОЧИ-24
В столице в результате автоаварии травмы получили четыре человека. Все пострадавшие находились в одном автомобиле, передает агентство "Москва". ДТП произошло на 27-м километре МКАД. Для эвакуации пострадавших были вызваны два санитарных вертолета.
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Покушение на командира батальона "Спарта" Арсения Павлова, известного под позывным Моторола, организовал начальник разведки 8-го полка сил специальных операций ВС Украины майор Балов. Об этом стало известно в ходе допроса украинских военнослужащих, задержанных на территории самопровозглашенной Луганской народной республики...»
С москвича через суд взыскали задолженность по коммунальным услугам по трехэтажке, которую снесли в 2001 году. О долгах за электроэнергию мужчина узнал, когда на его телефон стали приходить сообщения о списании денег...»
Покушение на командира батальона "Спарта" Арсения Павлова, известного под позывным Моторола, организовал начальник разведки 8-го полка сил специальных операций ВС Украины майор Балов. Об этом стало известно в ходе допроса украинских военнослужащих, задержанных на территории самопровозглашенной Луганской народной республики...»