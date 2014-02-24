За зданием бывшего приюта откопали останки 800 детей
3 марта 2017, пятница, 20:59 – ИА СОЧИ-24
На территории бывшего католического приюта в Ирландии было обнаружено массовое захоронение с останками около 800 детей, передает Russia Today. ДНК-анализ останков позволил установить, что на момент смерти им было от 35 недель до трех лет. Похоронены они были в 1950-х годах. Специалисты предположили, что дети умерли от постоянного недоедания и болезней. Приют находился в распоряжении католического религиозного ордена "Бон Секур". В 1961 году он был закрыт.
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