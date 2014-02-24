Захватившему семью в заложники москвичу предъявлено обвинение
21 февраля 2017, вторник, 12:14 – ИА СОЧИ-24
Москвичу, захватившему на западе столицы свою семью в заложники, предъявлено обвинение. Следствие ходатайствует о заключении его под стражу. Мужчина свою вину признал частично, передает "Газета.ru".Как писали Dni.Ru, 20 февраля москвич, находясь в квартире по Боровскому шоссе, взял в заложники свою гражданскую жену и трех детей. В ходе переговоров мужчина выдвигал различные требования, после чего выпрыгнул из окна пятого этажа на установленный сотрудниками МЧС спасательный куб.
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Первый зампред Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич раскритиковал назначение генерал-лейтенанта Герберта Макмастера советником президента США по нацбезопасности. Как полагает сенатор, это говорит о намерении Белого дома продолжить агрессивную политику в отношении Москвы...»
Остановка шахт в Донбассе грозит экологической катастрофой. Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что при таком развитии ситуации будет прекращено откачивание воды...»
Руководство партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) ничего не знало о визите своего лидера в Москву. Тем более не обладали информацией о поездке Фрауке Петри в Россию власти ФРГ. Немецкие СМИ возмущены подобными "сепаратными" переговорами – особенно с такими "спорными" партнерами, как Вячеслав Володин и Владимир Жириновский...»