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"Желтый" уровень опасности объявлен в московском регионе
18 февраля 2017, суббота, 19:00 – ИА СОЧИ-24
Синоптики предупредили жителей Москвы и Подмосковья об ухудшении
погоды.
В столичном регионе на 19 февраля объявлен "желтый" уровень
опасности.
По данным Гидрометцентра, ожидается сильный ветер с порывами
до 20 метров в секунду.
"Желтый" – третий из пяти уровней опасности. Его объявляют,
когда погода считается потенциально опасной для людей.
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