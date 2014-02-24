"Желтый" уровень опасности объявлен в московском регионе

18 февраля 2017, суббота, 19:00 – ИА СОЧИ-24

Синоптики предупредили жителей Москвы и Подмосковья об ухудшениипогоды.В столичном регионе на 19 февраля объявлен "желтый" уровеньопасности.По данным Гидрометцентра, ожидается сильный ветер с порывамидо 20 метров в секунду."Желтый" – третий из пяти уровней опасности. Его объявляют,когда погода считается потенциально опасной для людей.

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