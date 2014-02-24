Женщина родила ребенка весом 6,7 кг

В роддоме в городе Сиань в китайской провинции Шэньси родился мальчик весом 6,7 килограмма, передает РИА Новости. Ребенок и его мать находятся в палате интенсивной терапии под пристальным наблюдением врачей. Принимавший роды акушер признался, что это самый крупный ребенок из всех, кому довелось родиться в этом роддоме. Отметим, согласно Книге рекордов Гиннеса, самым тяжелым новорожденным ребенком стал мальчик из США массой 9,98 килограмма. Прожил он лишь 11 часов. В СМИ периодически сообщается о похожих случаях, происходят они преимущественно в Китае.
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Владелец банка "Тинькофф" Олег Тиньков объявил о начале конкурса красоты под патронажем кредитной организации. Одновременно с этим он запустил интеллектуальный конкурс для женщин, где соревноваться им предстоит статьями о бодипозитиве или эйджизме...»
Жительница одного из домов по улице Демин луг города Балашиха была доставлена в больницу со множеством ножевых ранений груди и живота, передает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области..»
Представители бывшего президента США Барака Обамы продолжают утверждать, что любые сведения о том, что администрация Белого дома следила за Дональдом Трампом во время предвыборной гонки, являются ложью. Сам отошедший от дел политик буквально пришел в ярость из-за слов своего преемника...»