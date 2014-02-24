Жену кандидата в президенты Франции задержала полиция
1 марта 2017, среда, 13:45 – ИА СОЧИ-24
Во Франции взята под стражу жена бывшего премьер-министра страны Франсуа Фийона Пенелопа, передает РИА Новости. Со ссылкой на источник, близкий к партии "Республиканцы", журналистка издания Mediapart Эллен Салви сообщила об обысках. Ранее политика, который решил побороться за должность президента Франции, вызывали на допрос. Дело касается трудоустройства жены Фийона.
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Иностранные инвесторы вложили в украинскую экономику 4,4 миллиарда долларов прямых инвестиций – это на 17% больше показателя за 2015 год. Неожиданно для многих, основным иностранным инвестором "нэзалэжной" в 2016 году оказалась Россия...»
Далю Грибаускайте засыпали поздравлениями. Большая часть восторженных посланий в честь 61-го дня рождения литовского президента – от украинцев и их лидера Порошенко. Оно и понятно, ведь Литва с Украиной – самые близкие партнеры, особенно в деле нападок на Россию. Почему же так не любит все русское некогда ревностная коммунистка Даля?..»
Эксперты рассказали подробнее о том, как будет функционировать система продовольственных карточек, разработанная для малоимущих граждан. Так, например, на эти средства можно будет купить только продукты питания, а не сигареты или водку...»
Европарламент со скрипом пытается установить правду о трагических событиях в Одессе. Очередные слушания на тему "Трагедии в Киеве и Одессе три года спустя: где результаты расследований?" прошли в штаб-квартире Европарламента в Брюсселе...»
Глава корпорации "Роснано" Анатолий Чубайс заявил, что вскоре вновь может оказаться "виновником всех бед" по версии некоторых российских телевизионных журналистов. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook...»
В правительстве Испании ввели должность так называемого "секс-короля" – человека, ответственного за повышение рождаемости в стране. Теперь эти обязанности будет выполнять сенатор Эдельмира Баррейра...»