Житель Балашихи пытался зарезать беременную жену

Жительница одного из домов по улице Демин луг города Балашиха была доставлена в больницу со множеством ножевых ранений груди и живота, передает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области. В добавок ко всему, 32-летняя пострадавшая оказалась беременна. Следствие установило, что с ножом на женщину напал ее 36-летний муж. Его тело было обнаружено в тот же день. Как установили правоохранители, мужчина совершил самоубийство. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство беременной женщины". Выяснением обстоятельств произошедшего занимается региональное управление Следственного комитета.
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Жительница одного из домов по улице Демин луг города Балашиха была доставлена в больницу со множеством ножевых ранений груди и живота, передает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области..»
Представители бывшего президента США Барака Обамы продолжают утверждать, что любые сведения о том, что администрация Белого дома следила за Дональдом Трампом во время предвыборной гонки, являются ложью. Сам отошедший от дел политик буквально пришел в ярость из-за слов своего преемника...»
Камера видеорегистратора одного из автолюбителей сняла необычное явление – в небе над жилым кварталом в регионе Канто на западе Японии вспыхнул яркий огненный шар, после чего бесследно исчез, не нанеся постройка на земле никаких повреждений. Специалисты считают, что речь может идти о небольшом метеорите, который полностью сгорел в атмосфере...»
Владелец банка "Тинькофф" Олег Тиньков объявил о начале конкурса красоты под патронажем кредитной организации. Одновременно с этим он запустил интеллектуальный конкурс для женщин, где соревноваться им предстоит статьями о бодипозитиве или эйджизме...»
Жительница одного из домов по улице Демин луг города Балашиха была доставлена в больницу со множеством ножевых ранений груди и живота, передает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области..»
Представители бывшего президента США Барака Обамы продолжают утверждать, что любые сведения о том, что администрация Белого дома следила за Дональдом Трампом во время предвыборной гонки, являются ложью. Сам отошедший от дел политик буквально пришел в ярость из-за слов своего преемника...»