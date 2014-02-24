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Житель Балашихи пытался зарезать беременную жену

8 марта 2017, среда, 15:00 – ИА СОЧИ-24


Жительница одного из домов по улице Демин луг города Балашиха была доставлена в больницу со множеством ножевых ранений груди и живота, передает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области. В добавок ко всему, 32-летняя пострадавшая оказалась беременна. Следствие установило, что с ножом на женщину напал ее 36-летний муж. Его тело было обнаружено в тот же день. Как установили правоохранители, мужчина совершил самоубийство. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство беременной женщины". Выяснением обстоятельств произошедшего занимается региональное управление Следственного комитета.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Камера видеорегистратора одного из автолюбителей сняла необычное явление – в небе над жилым кварталом в регионе Канто на западе Японии вспыхнул яркий огненный шар, после чего бесследно исчез, не нанеся постройка на земле никаких повреждений. Специалисты считают, что речь может идти о небольшом метеорите, который полностью сгорел в атмосфере...»

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Владелец банка "Тинькофф" Олег Тиньков объявил о начале конкурса красоты под патронажем кредитной организации. Одновременно с этим он запустил интеллектуальный конкурс для женщин, где соревноваться им предстоит статьями о бодипозитиве или эйджизме...»

сегодня, 15:44
Трамп признался в уважении к женщинам на 8 Марта

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сегодня, 15:30
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В Сети набирает популярность хештег #ВамЛюбимые. Жители разных регионов от Камчатки до Калининграда спешат поздравить прекрасную половину с 8 марта...»

сегодня, 15:00
Житель Балашихи пытался зарезать беременную жену

Жительница одного из домов по улице Демин луг города Балашиха была доставлена в больницу со множеством ножевых ранений груди и живота, передает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области..»

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Обвинения Трампа вывели Обаму из себя

Представители бывшего президента США Барака Обамы продолжают утверждать, что любые сведения о том, что администрация Белого дома следила за Дональдом Трампом во время предвыборной гонки, являются ложью. Сам отошедший от дел политик буквально пришел в ярость из-за слов своего преемника...»

сегодня, 13:58
Драка за столик в Burger King переросла в поножовщину

В ресторане быстрого питания Burger King на Бирюлевской улице на юге Москвы между двумя компаниями молодых людей произошел конфликт из-за свободного столика, передает Life.ru..»

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