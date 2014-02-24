Живодеры бензопилой убили носорога в зоопарке

В зоопарке Туари во Франции убили носорога. Неизвестные проникли на территорию зверинца и бензопилой спилили рог животного. Жертвой преступников стал четырехлетний носорог по кличке Винс, передает Daily Mail. "Они застрелили Винса и отпилили один из его рогов. На втором есть только следы пилы, что позволяет предположить, что-либо преступников кто-то спугнул, либо сломалась пила", – рассказали в зоопарке.
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Биологи из Калифорнии разработали специальную методику, позволяющую обнаружить опухоль на самых ранних стадиях. Ученые научились находить следы раковые клеток в кровотоке и определять место, в котором они формируются...»
В разгар конфликта на юго-востоке Украины Россия могла без малейшего сопротивления захватить Одессу и Харьков, а потом без проблем дойти и до Киева. Об этом, приоткрыв военную тайну, рассказал советник президента Украины Юрий Бирюков...»
После участия в ток-шоу "Пусть говорят" на "Первом канале", генеральным директором которого является Константин Эрнст, жертва изнасилования Диана Шурыгина с каждым днем бьет все рекорды популярности. Количество соответствующих поисковых запросов в системе "Яндекс" превысило аналогичный показатель для президента России Владимира Путина...»