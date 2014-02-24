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120 стран заявили об участии во Всемирном фестивале молодежи

31 января 2017, вторник, 11:13 – ИА СОЧИ-24

120 стран заявили об участии во Всемирном фестивале молодежи
120 стран заявили об участии во Всемирном фестивале молодежи
Восемь тысяч участников из 120 стран уже подали заявки на участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов. Презентация XIX фестиваля, который откроется в Сочи в октябре, прошла в рамках Молодежного форума Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС). Он открылся в штаб-квартире организации в Нью-Йорке.
Огромный интерес к предстоящему молодежному форуму проявляют
как в самой России, так и в странах СНГ и дальнем зарубежье, сообщил
журналистам в ООН врио руководителя Росмолодежи Алексей Паламарчук."Мы получаем огромное количество заявок. Мы понимаем,
что есть большой интерес со стороны как иностранных, так и российских
участников к этому мероприятию. Это и европейские страны, Латинская Америка,
Азия, Океания. На сегодняшний день представители более 120 стран уже
зарегистрировались на сайте Russia2017.com", – заявил Паламарчук. Он
отметил, что заявки поступают и с Украины.Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи, по словам
организаторов, станет крупнейшим международным событием в области молодежного
взаимодействия. Число его участников, как ожидается, превысит 20 тысяч –
половина из них из России, остальные – из разных стран мира. После регистрации
заявок претендентам – молодым людям в возрасте от 18 до 35 лет – предстоит
успешно пройти этапы конкурсного отбора. Уже ясно, что в составе некоторых
зарубежных делегаций будет более 250 представителей.Россия принимает всемирный молодежный форум в третий раз в
своей истории, напомнил Паламарчук. Врио главы Росмолодежи подчеркнул, что фестивали
1957 и 1985 годов были довольно масштабными и это история России."Ценности и традиции, которые были привиты, мы,
конечно, хотим дальше транслировать. Но при этом у нас абсолютно новый подход к
проведению фестиваля. Наша программа основывается на 17 целях устойчивого
развития ООН – это основные вопросы, которые на сегодняшний день стоят перед
современным молодым поколением. В рамках обсуждения этих вопросов мы хотим
построить всю программу", – цитирует Паламарчука РИА Новости. Главной целью фестиваля он
назвал подготовку площадки для открытого диалога между молодежью всех стран.В дни фестиваля (с 14 по 22 октября) пройдут культурные и спортивные мероприятия,
встречи лидеров молодежных НКО, представителей творческих профессий, инженеров,
журналистов, преподавателей и ученых, политиков. Кроме того, около двух тысяч
иностранных делегатов в первые дни фестиваля отправятся в шесть регионов России —
Владивосток, Екатеринбург, Москву, Санкт-Петербург, Севастополь, Калининград.Основной посыл фестиваля в том, что молодежи в наши дни
необходимо держаться вместе, – с этим согласен и посланник ООН по делам
молодежи Ахмад Альхендави. "Во времена, когда есть столько сложностей в
мировой политике, я рассчитываю на то, что люди могут собраться вместе и
попытаться выковать новый путь вперед, основанный на взаимопонимании", -
заявил он.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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вчера, 20:30
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вчера, 20:13
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