120 стран заявили об участии во Всемирном фестивале молодежи

31 января 2017, вторник, 11:13 – ИА СОЧИ-24



120 стран заявили об участии во Всемирном фестивале молодежи

Восемь тысяч участников из 120 стран уже подали заявки на участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов. Презентация XIX фестиваля, который откроется в Сочи в октябре, прошла в рамках Молодежного форума Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС). Он открылся в штаб-квартире организации в Нью-Йорке.Огромный интерес к предстоящему молодежному форуму проявляюткак в самой России, так и в странах СНГ и дальнем зарубежье, сообщилжурналистам в ООН врио руководителя Росмолодежи Алексей Паламарчук."Мы получаем огромное количество заявок. Мы понимаем,что есть большой интерес со стороны как иностранных, так и российскихучастников к этому мероприятию. Это и европейские страны, Латинская Америка,Азия, Океания. На сегодняшний день представители более 120 стран ужезарегистрировались на сайте Russia2017.com", – заявил Паламарчук. Онотметил, что заявки поступают и с Украины.Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи, по словаморганизаторов, станет крупнейшим международным событием в области молодежноговзаимодействия. Число его участников, как ожидается, превысит 20 тысяч –половина из них из России, остальные – из разных стран мира. После регистрациизаявок претендентам – молодым людям в возрасте от 18 до 35 лет – предстоитуспешно пройти этапы конкурсного отбора. Уже ясно, что в составе некоторыхзарубежных делегаций будет более 250 представителей.Россия принимает всемирный молодежный форум в третий раз всвоей истории, напомнил Паламарчук. Врио главы Росмолодежи подчеркнул, что фестивали1957 и 1985 годов были довольно масштабными и это история России."Ценности и традиции, которые были привиты, мы,конечно, хотим дальше транслировать. Но при этом у нас абсолютно новый подход кпроведению фестиваля. Наша программа основывается на 17 целях устойчивогоразвития ООН – это основные вопросы, которые на сегодняшний день стоят передсовременным молодым поколением. В рамках обсуждения этих вопросов мы хотимпостроить всю программу", – цитирует Паламарчука РИА Новости. Главной целью фестиваля онназвал подготовку площадки для открытого диалога между молодежью всех стран.В дни фестиваля (с 14 по 22 октября) пройдут культурные и спортивные мероприятия,встречи лидеров молодежных НКО, представителей творческих профессий, инженеров,журналистов, преподавателей и ученых, политиков. Кроме того, около двух тысячиностранных делегатов в первые дни фестиваля отправятся в шесть регионов России —Владивосток, Екатеринбург, Москву, Санкт-Петербург, Севастополь, Калининград.Основной посыл фестиваля в том, что молодежи в наши днинеобходимо держаться вместе, – с этим согласен и посланник ООН по деламмолодежи Ахмад Альхендави. "Во времена, когда есть столько сложностей вмировой политике, я рассчитываю на то, что люди могут собраться вместе ипопытаться выковать новый путь вперед, основанный на взаимопонимании", -заявил он.

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