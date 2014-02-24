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120 стран заявили об участии во Всемирном фестивале молодежи
31 января 2017, вторник, 11:13 – ИА СОЧИ-24
Огромный интерес к предстоящему молодежному форуму проявляют
как в самой России, так и в странах СНГ и дальнем зарубежье, сообщил
журналистам в ООН врио руководителя Росмолодежи Алексей Паламарчук."Мы получаем огромное количество заявок. Мы понимаем,
что есть большой интерес со стороны как иностранных, так и российских
участников к этому мероприятию. Это и европейские страны, Латинская Америка,
Азия, Океания. На сегодняшний день представители более 120 стран уже
зарегистрировались на сайте Russia2017.com", – заявил Паламарчук. Он
отметил, что заявки поступают и с Украины.Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи, по словам
организаторов, станет крупнейшим международным событием в области молодежного
взаимодействия. Число его участников, как ожидается, превысит 20 тысяч –
половина из них из России, остальные – из разных стран мира. После регистрации
заявок претендентам – молодым людям в возрасте от 18 до 35 лет – предстоит
успешно пройти этапы конкурсного отбора. Уже ясно, что в составе некоторых
зарубежных делегаций будет более 250 представителей.Россия принимает всемирный молодежный форум в третий раз в
своей истории, напомнил Паламарчук. Врио главы Росмолодежи подчеркнул, что фестивали
1957 и 1985 годов были довольно масштабными и это история России."Ценности и традиции, которые были привиты, мы,
конечно, хотим дальше транслировать. Но при этом у нас абсолютно новый подход к
проведению фестиваля. Наша программа основывается на 17 целях устойчивого
развития ООН – это основные вопросы, которые на сегодняшний день стоят перед
современным молодым поколением. В рамках обсуждения этих вопросов мы хотим
построить всю программу", – цитирует Паламарчука РИА Новости. Главной целью фестиваля он
назвал подготовку площадки для открытого диалога между молодежью всех стран.В дни фестиваля (с 14 по 22 октября) пройдут культурные и спортивные мероприятия,
встречи лидеров молодежных НКО, представителей творческих профессий, инженеров,
журналистов, преподавателей и ученых, политиков. Кроме того, около двух тысяч
иностранных делегатов в первые дни фестиваля отправятся в шесть регионов России —
Владивосток, Екатеринбург, Москву, Санкт-Петербург, Севастополь, Калининград.Основной посыл фестиваля в том, что молодежи в наши дни
необходимо держаться вместе, – с этим согласен и посланник ООН по делам
молодежи Ахмад Альхендави. "Во времена, когда есть столько сложностей в
мировой политике, я рассчитываю на то, что люди могут собраться вместе и
попытаться выковать новый путь вперед, основанный на взаимопонимании", -
заявил он.
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