18-летний юноша упал с 83-го этажа "Москва-Сити" на глазах отца

14 января 2017, суббота, 21:46 – ИА СОЧИ-24



18-летний юноша упал с 83-го этажа "Москва-Сити" на глазах отца

Отец молодого человека, который погиб после падения с 83-го этажа комплекса "Москва-сити", рассказал о произошедшем. Мужчина опроверг информацию о том, что сын приходил на каток."Он привел меня на смотровую вышку. А потом перепрыгнул на крышу катка и спрыгнул", – сказал мужчина. Причину такого поступка сына он не знает. Однако заметил странности в поведении ребенка."С вечера был не очень нормальный. Я просто приехал, пошел за нимследом, когда он уходить стал. Пошел за ним следом, смотрю, куда онидет, теряется. Я говорю: "Куда ты идешь?" – "Погулять". – "Куда?". –"Увидишь", – рассказал отец.Как писали Dni.ru, трагедия произошла 14 января."Мужчинаупал с 83-го этажа гостиницы высотного здания "Око"", –сообщили в правоохранительных органах Москвы. Известно, что юноша упал на стоящий внизу Geländewagen. Причины, по которым он упал с небоскреба, поканеизвестны.В пресс-службе полиции подтвердили факт обнаружения тела, но неуточнили подробностей. По данным Следственного комитета, от полученныхтравм молодой человек скончался на месте происшествия.

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