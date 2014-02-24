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18-летний юноша упал с 83-го этажа "Москва-Сити" на глазах отца

14 января 2017, суббота, 21:46 – ИА СОЧИ-24

18-летний юноша упал с 83-го этажа "Москва-Сити" на глазах отца
18-летний юноша упал с 83-го этажа "Москва-Сити" на глазах отца
Отец молодого человека, который погиб после падения с 83-го этажа комплекса "Москва-сити", рассказал о произошедшем. Мужчина опроверг информацию о том, что сын приходил на каток.
"Он привел меня на смотровую вышку. А потом перепрыгнул на крышу катка и спрыгнул", – сказал мужчина. Причину такого поступка сына он не знает. Однако заметил странности в поведении ребенка."С вечера был не очень нормальный. Я просто приехал, пошел за ним
следом, когда он уходить стал. Пошел за ним следом, смотрю, куда он
идет, теряется. Я говорю: "Куда ты идешь?" – "Погулять". – "Куда?". –
"Увидишь", – рассказал отец.
Как писали Dni.ru, трагедия произошла 14 января.

"Мужчина
упал с 83-го этажа гостиницы высотного здания "Око"", –
сообщили в правоохранительных органах Москвы. Известно, что юноша упал на стоящий внизу Geländewagen. Причины, по которым он упал с небоскреба, пока
неизвестны.
В пресс-службе полиции подтвердили факт обнаружения тела, но не
уточнили подробностей. По данным Следственного комитета, от полученных
травм молодой человек скончался на месте происшествия.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 19:13
Очевидцы рассказали о падении мужчины с 83-го этажа "Москва-Сити"

Постоялец гостиницы упал с 83-го этажа высотного здания международного комплекса "Москва-Сити". Личность погибшего устанавливается...»

сегодня, 17:58
Захарова уличила Германию в информационной атаке

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала публикации в немецких СМИ о деле "девочки Лизы". По ее словам, подобные сообщения – это не что иное, как "информационная карусель" против Москвы...»

сегодня, 17:30
Юноша выпал с 86-го этажа башни "Москва-Сити"

Трагический случай произошел в одной из гостиниц в башне "Око" бизнес-центра "Москва-Сити"..»

сегодня, 16:58
Объявлены новые цены на водку

Директор Департамента налоговой и таможенной политики Алексей Сазанов на проходящем в Москве Гайдаровском форуме выступил с предложением поднять минимальную розничную цену на водку. По мнению чиновника, ее стоимость необходимо повысить со 190 до 205-210 рублей за полулитровую бутылку...»

сегодня, 16:31
Список погибших и пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии

Экскурсионный автобус с 32 пассажирами, следовавший по маршруту Санкт-Петербург – Рускеала, опрокинулся в кювет на 236-м километре автодороги А-121 "Сортавала" в Карелии. Восемь туристов из Петербурга пострадали в аварии...»

сегодня, 16:00
Американского журналиста заело на слове "Россия"

Зрители американского телеканала MSNBC стали свидетелями "зависания" журналиста газеты The Washington Post Дэвида Игнатиуса на слове "Россия" из-за технического сбоя. Как отмечают в издании Mediaite, это уже третий странный случай за последнее время, что может дать повод для размышлений конспирологам и сторонникам теорий заговора...»

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"Отстранение наших лыжников незаконно и безосновательно..»
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