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18-летний юноша упал с 83-го этажа "Москва-Сити" на глазах отца
14 января 2017, суббота, 21:46 – ИА СОЧИ-24
"Он привел меня на смотровую вышку. А потом перепрыгнул на крышу катка и спрыгнул", – сказал мужчина. Причину такого поступка сына он не знает. Однако заметил странности в поведении ребенка."С вечера был не очень нормальный. Я просто приехал, пошел за ним
следом, когда он уходить стал. Пошел за ним следом, смотрю, куда он
идет, теряется. Я говорю: "Куда ты идешь?" – "Погулять". – "Куда?". –
"Увидишь", – рассказал отец.
Как писали Dni.ru, трагедия произошла 14 января.
"Мужчина
упал с 83-го этажа гостиницы высотного здания "Око"", –
сообщили в правоохранительных органах Москвы. Известно, что юноша упал на стоящий внизу Geländewagen. Причины, по которым он упал с небоскреба, пока
неизвестны.
В пресс-службе полиции подтвердили факт обнаружения тела, но не
уточнили подробностей. По данным Следственного комитета, от полученных
травм молодой человек скончался на месте происшествия.
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