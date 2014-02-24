19-летний водитель открыл огонь из автомата на Ленинградском шоссе
15 января 2017, воскресенье, 15:01 – ИА СОЧИ-24
19-летний водитель открыл огонь из автомата на Ленинградском шоссе
Столичная полиция задержала юношу. Выяснилось, что автомобиль, из которого он стрелял на Ленинградском шоссе в Москве, принадлежит его матери. После задержания стражи порядка обнаружили у юноши автомат Калашникова, который первоначально приняли за боевой, и 15 стрелянных гильз. Они были рассыпаны на ковриках и сидениях. Позже стало известно, что изъятое оружие — это ИЖ-161ПС, переделанный из боевого автомата, сообщаетLife.ru. Он предназначен для стрельбы только холостыми патронами.
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В Тамбовской области задержан 17-летний подросток, который подозревается в убийстве своих родственников. Были обнаружены тела трех человек: 67-летней женщины, ее 43-летнего сына и 14-летней девочки с явными признаками насильственной смерти...»
Награждение вице-президента Джо Байдена президентской медалью свободы, когда он расплакался, стал мемом. Большинство ироничных замечаний и анекдотов связаны с воображаемым диалогом, который мог произойти между политиком и главой государства...»