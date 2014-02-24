|9 марта, четверг
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
34-летняя бабушка узнала о беременности дочери от чиновников
9 марта 2017, четверг, 17:45 – ИА СОЧИ-24
Несовершеннолетняя дочь родила
ребенка в 15 лет и оставила его на попечении бабушки. Причем о своей беременности
девушка матери даже не сообщила.
"Я
узнала о беременности дочери от чиновников на 11–12-й неделе. Она, наверное,
боялась сказать мне или не знала, что в положении", – цитирует ставшую в 34
года бабушкой Юлию Акимову Life.ru.Женщина объяснила, что ее дочь некоторое время не
ночевала дома. О пропаже несовершеннолетней мать заявила в полицию. Стражи порядка разыскали девушку и доставили в
отделение. "Я на тот момент была на работе, меня не отпустили, и из-за этого ее
в больницу поместили. Она была здорова", – вспоминает Юлия.
Она также рассказала,
что соседка написала на них жалобу в прошлом году. "Жалоба поступила от соседки, что моя дочь с молодым человеком
по ночам не дает покоя, что они там ссорятся, ругаются, приводят всяких друзей
туда, варят наркотики", – делится женщина.
Заявление
было принято участковым и передано в подразделение по делам несовершеннолетних
(ПДН). Сейчас юная мать живет на два дома. То ночует у своего избранника, отца
ребенка, то у матери.
Как
писали Dni.ru, школа, где учится 15-летняя мама, потребовала лишить 34-летнюю
бабушку родительских прав. Педагоги считают, что Юлия Акимова не
может справиться со своей разгульной дочерью и не может воспитывать внука.Напомним, юная мать ждет,
когда ей исполнится 16 лет, чтобы оформить опеку на себя. Как рассказала
школьница, они с отцом ребенка намерены всем доказать, что они встали на путь
исправления и будут хорошими родителями. Так,
раньше возлюбленный девочки угонял машины и занимался мелким воровством. Сейчас
молодой человек взялся за ум и устроился работать курьером, а молодая мать
планирует найти подработку летом.
Источник:
В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
|Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru
|Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
|2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна.
| «СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.