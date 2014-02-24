34-летняя бабушка узнала о беременности дочери от чиновников

9 марта 2017, четверг, 17:45 – ИА СОЧИ-24



34-летняя бабушка узнала о беременности дочери от чиновников

Жительница Москвы Юлия Акимова узнала о беременности своей 15-летней дочери от чиновников. Молодая бабушка предположила, что девочка попросту побоялась рассказать ей о своем "интересном" положении.Несовершеннолетняя дочь родиларебенка в 15 лет и оставила его на попечении бабушки. Причем о своей беременностидевушка матери даже не сообщила."Яузнала о беременности дочери от чиновников на 11–12-й неделе. Она, наверное,боялась сказать мне или не знала, что в положении", – цитирует ставшую в 34года бабушкой Юлию Акимову Life.ru.Женщина объяснила, что ее дочь некоторое время неночевала дома. О пропаже несовершеннолетней мать заявила в полицию. Стражи порядка разыскали девушку и доставили вотделение. "Я на тот момент была на работе, меня не отпустили, и из-за этого еев больницу поместили. Она была здорова", – вспоминает Юлия.Она также рассказала,что соседка написала на них жалобу в прошлом году. "Жалоба поступила от соседки, что моя дочь с молодым человекомпо ночам не дает покоя, что они там ссорятся, ругаются, приводят всяких друзейтуда, варят наркотики", – делится женщина.Заявлениебыло принято участковым и передано в подразделение по делам несовершеннолетних(ПДН). Сейчас юная мать живет на два дома. То ночует у своего избранника, отцаребенка, то у матери.Какписали Dni.ru, школа, где учится 15-летняя мама, потребовала лишить 34-летнююбабушку родительских прав. Педагоги считают, что Юлия Акимова неможет справиться со своей разгульной дочерью и не может воспитывать внука.Напомним, юная мать ждет,когда ей исполнится 16 лет, чтобы оформить опеку на себя. Как рассказалашкольница, они с отцом ребенка намерены всем доказать, что они встали на путьисправления и будут хорошими родителями. Так,раньше возлюбленный девочки угонял машины и занимался мелким воровством. Сейчасмолодой человек взялся за ум и устроился работать курьером, а молодая матьпланирует найти подработку летом.

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