80-летнюю старушку поймали на краже смартфона у подростка
25 января 2017, среда, 14:01 – ИА СОЧИ-24
80-летнюю старушку поймали на краже смартфона у подростка
В отделение полиции по району Преображенское на востоке Москвы обратилась женщина. Она рассказала, что у ее 16-летнего сына украли смартфон, когда он был в библиотеке на Большой Черкизовской улице. Гаджет подросток оставил на проходной, а вернувшись, не обнаружил его на месте. Полицейские задержали подозреваемую – ею оказалась 80-летняя местная жительница, говорится в сообщении пресс-службы УВД по Восточному административному округу Москвы. Пенсионерка зашла в библиотеку и, воспользовавшись невнимательностью охранника, стащила телефон, после чего скрылась. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Кража".
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