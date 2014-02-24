Адвокат загорелся на слушании дела о поджоге

Стивен Гутьеррас в прямом смысле загорелся на заседании суда в Майами по делу о поджоге. На 28-летнем адвокате вспыхнули брюки во время заключительной речи в защиту клиента. Любопытно, что подзащитный Гутьерраса проходил по делу о поджоге собственной машины. Незадолго до инцидента юрист объяснял, что автомобиль взорвался без участия подсудимого, сообщает Miami Herald.Во время выступления адвоката из его кармана неожиданно повалил дым. Юрист в панике выбежал из зала суда, оставив очевидцев в недоумении. "Это было сюрреалистично!" – отметил один из них.Через некоторое время Гутьеррас вернулся и пояснил, что это не было вышедшей из-под контроля постановкой в защиту клиента. По его словам, в кармане загорелся аккумулятор электронной сигареты.Правоохранительные органы начали расследование по факту инцидента. Полицейские уже обнаружили несколько обгоревших фрагментов батареи. Напомним, что в январе 2017 года житель США Эндрю Холл получил серьезные ожоги лица и потерял семь зубов в результате взрыва электронной сигареты. "Я знаю, что эти устройства в ходу у тех, кто пытается бросить курить. Это здорово, но имейте ввиду: электронные сигареты могут взрываться без предупреждения", – написал в соцсети вейпер.
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Бойцы Росгвардии задержали четырех злоумышленников из Удмуртии, обналичивших в банке около трех миллионов рублей с разных пластиковых карт. Ударившиеся в бега преступники высыпали пятитысячные купюры на проезжую часть...»
Американский телеведущий канала CNN Реза Аслан в рамках программы "Верующий" снял материал о представителях индуистской секты, практикующей каннибализм. Один из членов племени заставил журналиста попробовать кусочек человеческого мозга...»
Полиции пришлось вновь задержать Ильдара Дадина, буквально на днях освободившегося из тюрьмы. Активист решил провести одиночный пикет у здания ФСИН. Однако подготовился к акции Дадин плохо: он забыл дома паспорт и в итоге оказался в отделении, где устанавливают его личность...»