"Аэроэкспресс" поднимет цены после Нового года

С 4 января 2017 года стоимость билета на "Аэроэкспресс" будет увеличена. При покупке проездных талонов в кассах и автоматах их стоимость составит 500 рублей.При этом цена на билеты при покупке на сайте или через специальное приложение не изменится. В этом случае билеты по-прежнему будут стоит 420 рублей, передает "Газета.ру".
Предварительный анализ показаний черного ящика потерпевшего крушение в районе Сочи самолета Минобороны подтверждает версию катастрофы, связанную с ошибкой пилотирования. Установлены и допрошены новые очевидцы трагедии...»
Специалиста удалось послушать последний разговор экипажа самолета Ту-154, разбившегося в результате катастрофы у побережья Сочи. Судя по содержанию разговора командира корабля и его помощника, на воздушном судне возникли проблемы с закрылками...»
Членам поисково-спасательного отряда удалось обнаружить и извлечь из воды один из черных ящиков разбившегося в Сочи Ту-154. Информация, которая находится внутри устройства, может оказать решающее значение в расследовании трагедии...»
Спасение 75-летней москвички, которую удерживал в заложниках покончивший с собой подозреваемый в грабеже фитнес-клуба мужчина, попало на видео. Злоумышленник взял в заложницы соседку-пенсионерку после перестрелки с полицейскими...»
Предварительный анализ показаний черного ящика потерпевшего крушение в районе Сочи самолета Минобороны подтверждает версию катастрофы, связанную с ошибкой пилотирования. Установлены и допрошены новые очевидцы трагедии...»
Специалиста удалось послушать последний разговор экипажа самолета Ту-154, разбившегося в результате катастрофы у побережья Сочи. Судя по содержанию разговора командира корабля и его помощника, на воздушном судне возникли проблемы с закрылками...»
Членам поисково-спасательного отряда удалось обнаружить и извлечь из воды один из черных ящиков разбившегося в Сочи Ту-154. Информация, которая находится внутри устройства, может оказать решающее значение в расследовании трагедии...»
Спасение 75-летней москвички, которую удерживал в заложниках покончивший с собой подозреваемый в грабеже фитнес-клуба мужчина, попало на видео. Злоумышленник взял в заложницы соседку-пенсионерку после перестрелки с полицейскими...»