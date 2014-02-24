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"Аэрофлот" отменяет рейсы из-за проблем у Sukhoi Superjet
24 декабря 2016, суббота, 12:29 – ИА СОЧИ-24
Как сообщила авиакомпания, всего накануне был отменен 21 внутрироссийский
рейс, в том числе, в Архангельск, Волгоград, Воронеж, Ростов-на-Дону, Сочи,
Ставрополь, Сургут и Сыктывкар. Как отмечает "Интерфакс", на некоторых
из этих направлений используются самолеты Sukhoi Superjet 100 (SSJ).
В настоящее время, говорится в заявлении перевозчика,
компания – производитель лайнеров "Гражданские самолеты Сухого" проводит
осмотр парка SSJ. Результаты осмотра будут проанализированы, в том числе, Росавиацией.
"Эксплуатантам будут направлены дополнительные инструкции и рекомендации
по предупреждению появления подобных дефектов при дальнейшей эксплуатации",
– сообщили в пресс-службе компании.В случае выявления заводских дефектов после разработки
"корректирующих мероприятий" лайнеры, нуждающиеся в срочном ремонте, будут
приведены в рабочее состояние за счет самого "Сухого", уточнили
производственники. В свою очередь в "Аэрофлоте" отметили, что полеты самолетов
марки Sukhoi Superjet 100 отменены "по техническим причинам".Ранее Росавиация сообщило о выявлении дефекта проушин
верхних и нижних поясов установочных узлов в стабилизаторах SSJ. Ведомство направило
в авиакомпании письмо о необходимости проведения разовой проверки всех используемых
гражданских авиалайнеров Сухого.Производитель поспешил успокоить пассажиров. В
"ГСС" пояснили, что дефект действительно есть, но заверили, что он не
может быть причастным к возникновению опасных ситуаций. Несмотря на заявление
компании, проверить самолеты этой марки перевозчикам все-таки придется.Данные о дефекте хвостового оперения Sukhoi Superjet 100 появились
буквально на следующий день после того, как Европейское агентство авиационной
безопасности одобрило версию самолета SSJ-100 Long Range. Эта модификация рассчитана на полеты
до 4578 километров.
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