"Аэрофлот" отменяет рейсы из-за проблем у Sukhoi Superjet

24 декабря 2016, суббота, 12:29 – ИА СОЧИ-24



"Аэрофлот" отменяет рейсы из-за проблем у Sukhoi Superjet

Авиакомпания "Аэрофлот" отменяет свыше 20 своих рейсов из аэропорта Шереметьево. По данным СМИ, причиной принятия такого решения стало требование Росавиации проверить находящиеся в эксплуатации лайнеры марки Sukhoi Superjet 100. Речь идет о дефекте хвостовых стабилизаторов.Как сообщила авиакомпания, всего накануне был отменен 21 внутрироссийскийрейс, в том числе, в Архангельск, Волгоград, Воронеж, Ростов-на-Дону, Сочи,Ставрополь, Сургут и Сыктывкар. Как отмечает "Интерфакс", на некоторыхиз этих направлений используются самолеты Sukhoi Superjet 100 (SSJ).В настоящее время, говорится в заявлении перевозчика,компания – производитель лайнеров "Гражданские самолеты Сухого" проводитосмотр парка SSJ. Результаты осмотра будут проанализированы, в том числе, Росавиацией."Эксплуатантам будут направлены дополнительные инструкции и рекомендациипо предупреждению появления подобных дефектов при дальнейшей эксплуатации",– сообщили в пресс-службе компании.В случае выявления заводских дефектов после разработки"корректирующих мероприятий" лайнеры, нуждающиеся в срочном ремонте, будутприведены в рабочее состояние за счет самого "Сухого", уточнилипроизводственники. В свою очередь в "Аэрофлоте" отметили, что полеты самолетовмарки Sukhoi Superjet 100 отменены "по техническим причинам".Ранее Росавиация сообщило о выявлении дефекта проушинверхних и нижних поясов установочных узлов в стабилизаторах SSJ. Ведомство направилов авиакомпании письмо о необходимости проведения разовой проверки всех используемыхгражданских авиалайнеров Сухого.Производитель поспешил успокоить пассажиров. В"ГСС" пояснили, что дефект действительно есть, но заверили, что он неможет быть причастным к возникновению опасных ситуаций. Несмотря на заявлениекомпании, проверить самолеты этой марки перевозчикам все-таки придется.Данные о дефекте хвостового оперения Sukhoi Superjet 100 появилисьбуквально на следующий день после того, как Европейское агентство авиационнойбезопасности одобрило версию самолета SSJ-100 Long Range. Эта модификация рассчитана на полетыдо 4578 километров.

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