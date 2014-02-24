"Аэрофлот" признали самой мощной авиакомпанией мира

17 февраля 2017, пятница, 13:46 – ИА СОЧИ-24



"Аэрофлот" признали самой мощной авиакомпанией мира

Финансовые аналитики присвоили российской авиакомпании рейтинг ААА. Это наивысший показатель надежности финансовых обязательств по методике известного агентства Moody’s.По мнению специалистов консалтингового агентства Brand Finance, "Аэрофлот" лидирует на внутреннем рынке. Компания опережает конкурентов по множеству маркетинговых параметров.При этом крупнейший российский авиаперевозчик не обладает статусом монополиста. У него нет эксклюзивного доступа к авиамаршрутам, поэтому лидерство объясняется конкурентными преимуществами, передает агентство "РИА Новости".Эксперты Brand Finance отмечают, что "Аэрофлот" активно инвестирует в развитие бренда. У компании самый молодой флот самолетов среди крупнейших авиаперевозчиков."Аэрофлот" работает на продвижение бренда на внешних рынках, в частности в Азии. Позиции компании в азиатском регионе укрепились в результате партнерства ссамым ценным футбольным брендом мира – Manchester United, полагают аналитики агентства.Напомним, рейтинг AAA означает, что объект оценки относится к категории заемщиков с наивысшим уровнем кредитоспособности. Его финансовое состояние оценивается как стабильно хорошее, уровень кредитных рисков минимален. Вероятность полного или частичного дефолта компании с таким рейтингом близка к нулю. Сообщалось, что группа "Аэрофлот" в прошлом году увеличила перевозки на 10,3% по сравнению с 2015-м – до 43,4 миллиона человек. В декабре 2016-го услугами компании воспользовались 3,4 миллиона пассажиров. Это на 16,6% превышает результат за аналогичный период 2015 года.При этом на внутренних авиалиниях количество перевезенных "Аэрофлотом" за месяц увеличилось на 8,1%. На международных рейсах в декабре 2016 года число пассажиров, воспользовавшихся услугами авиакомпании, выросло на 29,7% в годовом выражении. По данным аналитиков, положительное влияние на показатели "Аэрофлота" в международном сегменте оказали стабильная макроэкономическая ситуация и открытие новых рейсов. Кроме того, на экономические успехи повлияли чартерная программа авиакомпании "Россия", а также развитие международной сети "Победа". Как писали Dni.Ru, в сентябре 2016 года "Аэрофлот" был признан лучшей авиакомпанией в Европе. Группа стала обладателем престижной премии в области путешествий и туризма Business Traveller Russia and CIS Awards.В числе соперников российского авиаперевозчика были ведущие участники отрасли – Air France, KLM, Lufthansa, Turkish Airlines. Кроме того, группа "Аэрофлот" одержала победу в номинациях "Лучший бизнес-класс на среднемагистральных рейсах" и "Лучшая авиакомпания России и СНГ".

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