Активиста Энтео заподозрили в романе с солисткой Pussy Riot

16 февраля 2017, четверг, 10:45 – ИА СОЧИ-24



Активиста Энтео заподозрили в романе с солисткой Pussy Riot

Скандально известного православного активиста Дмитрия Цорионова, более известного как Энтео, заподозрили в романе с солисткой панк-группы Pussy Riot Марией Алехиной. Однако основатель движения "Божья воля" не подтвердил эти слухи.Димитрий Энтео лично опроверг информацию о готовящейся свадьбе с Марией Алехиной, сообщает радиостанция "Говорит Москва". Ранее подобные сведения появились как в СМИ, так и в социальных сетях.Согласно данным из Telegram, роман между активистами завязался с богословского спора на одном из светских мероприятий. Это подтверждает и пользователь YouTube Саша Мысленков, опубликовавший видео с марша памятиСтанислава Маркелова и Анастасии Бабуровой."Это было полной неожиданностью для всех нас – и участников марша, и его организаторов. Алехина с Цорионовым, держа его под руку, пришла в самом конце, последней, когда шествие началось", – комментирует он свое видео. По его словам, солистка Pussy Riot вступилась за активиста, убеждая охранников, что тот "ничего плохого делать не будет". "Энтео молчал, выглядел спокойным, мирным, благодушным. Пополнел с тех пор, когда я с ним вступал в стычки на этом марше и других акциях. Я стоял против него и не пускал, а организатор объясняла Алехиной, что Энтео она пустить не может", – сообщил Мысленков. Автор видеозаписи отметил, что солистка Pussy Riot, вероятно, перевоспитывает организатора "Божьей воли". Разглядеть Дмитрия Цорионова и Марию Алехину на видеозаписи сложно. Тем не менее после шествия в Сети появилась информация, что Энтео и участница панк-группы действительно пытались попасть на мероприятие. Напомним, Мария Алехина вместе с другой активисткой Pussy Riot, Надеждой Толоконниковой, в феврале 2012 года устроила "панк-молебен" в храме Христа Спасителя. Позднее ее приговорили к двум годам заключения по статье "Хулиганство". Дмитрий Цорионов также известен проведением скандальных акций. Например, в 2015 году Энтео ворвался на выставку "Скульптуры, которых мы не видим", заявил, что она противоречит закону России, и принялся громить экспонаты.

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