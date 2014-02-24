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Активиста Энтео заподозрили в романе с солисткой Pussy Riot

16 февраля 2017, четверг, 10:45 – ИА СОЧИ-24

Активиста Энтео заподозрили в романе с солисткой Pussy Riot
Активиста Энтео заподозрили в романе с солисткой Pussy Riot
Скандально известного православного активиста Дмитрия Цорионова, более известного как Энтео, заподозрили в романе с солисткой панк-группы Pussy Riot Марией Алехиной. Однако основатель движения "Божья воля" не подтвердил эти слухи.
Димитрий Энтео лично опроверг информацию о готовящейся свадьбе с Марией Алехиной, сообщает радиостанция "Говорит Москва". Ранее подобные сведения появились как в СМИ, так и в социальных сетях.Согласно данным из Telegram, роман между активистами завязался с богословского спора на одном из светских мероприятий. Это подтверждает и пользователь YouTube Саша Мысленков, опубликовавший видео с марша памяти
Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой."Это было полной неожиданностью для всех нас – и участников марша, и его организаторов. Алехина с Цорионовым, держа его под руку, пришла в самом конце, последней, когда шествие началось", – комментирует он свое видео. По его словам, солистка Pussy Riot вступилась за активиста, убеждая охранников, что тот "ничего плохого делать не будет". "Энтео молчал, выглядел спокойным, мирным, благодушным. Пополнел с тех пор, когда я с ним вступал в стычки на этом марше и других акциях. Я стоял против него и не пускал, а организатор объясняла Алехиной, что Энтео она пустить не может", – сообщил Мысленков. Автор видеозаписи отметил, что солистка Pussy Riot, вероятно, перевоспитывает организатора "Божьей воли". Разглядеть Дмитрия Цорионова и Марию Алехину на видеозаписи сложно. Тем не менее после шествия в Сети появилась информация, что Энтео и участница панк-группы действительно пытались попасть на мероприятие. Напомним, Мария Алехина вместе с другой активисткой Pussy Riot, Надеждой Толоконниковой, в феврале 2012 года устроила "панк-молебен" в храме Христа Спасителя. Позднее ее приговорили к двум годам заключения по статье "Хулиганство". Дмитрий Цорионов также известен проведением скандальных акций. Например, в 2015 году Энтео ворвался на выставку "Скульптуры, которых мы не видим", заявил, что она противоречит закону России, и принялся громить экспонаты.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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На севере Москвы разбился мужчина

Под окнами жилого многоэтажного дома по адресу Хорошевское шоссе, дом 12 корпус 1 на севере столицы было обнаружено тело мужчины с травмами, характерными для падения с высоты, передает агентство городских новостей "Москва"..»

вчера, 21:59
Бывший любовник ограбил безработную москвичку на 15 млн

Безработная жительница столицы заявила в полицию о том, что бывший любовник вместе с подельниками украли у нее имущество общей стоимостью 15 миллионов рублей...»

вчера, 21:30
Как выглядит типичный преступник

Столичная прокуратура составила портрет среднестатистического преступника в Москве. Оказывается, что чаще всего преступления совершают люди в возрасте 30-49 лет...»

вчера, 21:00
Террористы "ИГ" устроили взрыв в мавзолее

На территории мавзолея Лала Шахбаза Каландара в городе Сехван-Шариф на юге Пакистана террорист-смертник устроил взрыв, передает "Газета.ru"..»

вчера, 21:00
Коварный Киев готовит убийство журналистов в Донбассе

Украинские военные хотят вовлечь в конфликт с ополченцами в Донбассе иностранных журналистов. На линии разграничения готовится масштабная провокация...»

вчера, 20:58
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Неизвестные похитили 42-летнюю женщину на юге столицы вечером, 16 февраля, когда та вышла на улицу со своей матерью. По одной из версий, преступление может быть связано с предпринимательской деятельностью жертвы...»

вчера, 20:45
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