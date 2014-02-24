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Активисты "Стоп Харама" гоняют в Москве мусульман-алкоголиков

1 марта 2017, среда, 17:45 – ИА СОЧИ-24

Активисты "Стоп Харама" гоняют в Москве мусульман-алкоголиков
Активисты "Стоп Харама" гоняют в Москве мусульман-алкоголиков
Известный активист организации "СтопХам" Ислам Исмаилов создал собственный проект аналогичного формата – "Стоп Харам". Огромного роста мужчина с окладистой бородой в сопровождении молодых парней спортивного вида теперь следит за тем, чтобы мусульмане не распивали алкогольные напитки и не курили на улицах столицы.
В ролике "Стоп Харам. Я готов умереть за ислам" Исмаилов сетует, что "сотни тысяч людей видят, как наши единоверцы, коими они себя называют, нарушают нормы морали и нравственности, религиозные нормы". "Мы приехали сюда, чтобы попытаться убедить их в будущем так не делать", – подчеркнул он.
На видео патрульные делают замечания мигрантам, которые пьют алкоголь у магазинов на Комсомольской площади в Москве. Один из приезжих объясняет, что выпил водки, тоскуя по семье, которую не видел три года."И не увидишь, если будешь пить", – наставляет нарушителя видеоблогер. В одном из эпизодов, впрочем, "исламский патруль" делает замечания и девушке славянской внешности, которая идет с сигаретой через подземный переход. При этом создатели "Стоп Харама" демонстративно подчеркивают свою связь с религией. Это следует как из названия проекта, так и из религиозной аргументации в ходе общения с гражданами на улицах, пишет Life.ru.Примечательно, что в ролике перед камерой дважды появляется представленный в качестве "религиозного деятеля"
Руслан Хайбулов – адвокат из Татарстана, работающий в Москве. Он дает своеобразные напутствия, из которых, в частности, следует, что действия участников патруля "Стоп Харам" вызваны не сколько заботой о здоровье случайных прохожих, сколько нарушениями этими людьми неких законов, за которые нужно "наказывать".Напомним, в странах арабского Востока существует уголовная ответственность за публичное употребление алкоголя и курение табака. За этим следит специальная шариатская полиция. Однако в России таких норм закона и правопорядка нет.
Ранее сообщалось, что
"мусульманские патрули" появились на улицах Лондона. Инициаторы этого общественного движения решили установить в британской столице свой особый, шариатский, порядок. Женщин, одетых не по закону шариата, они называют "голыми животными", а у мужчин отбирают алкоголь. Дерзкие акции и нравоучения самозванцев в отношении лондонцев были сняты на камеры мобильных телефонов и выложены на YouTube. На кадрах видно, как молодые люди в черной одежде, с лицами, спрятанными под глубоко надвинутыми капюшонами, прочесывают территории своих районов в поисках нарушителей порядка.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 19:46
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Судя по всему, в семье министра культуры России Владимира Мединского скоро ожидается пополнение. Его жену Марину заметили на светском мероприятии с заметно округлившимся животом...»

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Тимошенко соблазняет американцев на бунт против Киева

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко тайно встретилась с американским послом на Украине Мари Йованович. О прошедших между ними переговорах сообщили некоторые местные средства массовой информации...»

сегодня, 18:43
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сегодня, 18:14
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Правительственная армия Сирии выбила террористов запрещенного в России "Исламского государства" с горной гряды недалеко от города Пальмира..»

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