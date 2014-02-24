Алиев назначил красавицу-жену на высокий пост

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил свою супругу Мехрибан первым вице-президентом республики. Соответствующее распоряжение глава государства подписал 21 февраля. Как сообщается на официальном сайте лидера Азербайджана, ранее под председательством Алиева состоялось заседание Совета безопасности страны. На нем глава государства представил первого вице-президента. Соответствующим указом отмечается, что новое назначение произведено на основе Конституции Азербайджана. Теперь эффектная супруга президента, Мехрибан Алиева, должна будет взять на себя полномочия главы государства, если тот не сможет исполнять свои обязанности. Отметим, что 52-летняя жена азербайджанского лидера входит в список самых красивых первых леди мира. Ей удалось сохранить точеную фигуру, а ее роскошным волосам могут позавидовать многие девушки. Однако Мехрибан Алиева признана самой влиятельной женщиной своей страны не только благодаря привлекательности. Она воспитывает троих детей, а также занимается общественной деятельностью. Мехрибан родилась в одной из самых уважаемых семей Азербайджана. В 1983 году, будучи студенткой медицинского университета, который, к слову, окончила с красным дипломом, она вышла замуж за будущего лидера государства Ильхама Алиева.
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Первый зампред Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич раскритиковал назначение генерал-лейтенанта Герберта Макмастера советником президента США по нацбезопасности. Как полагает сенатор, это говорит о намерении Белого дома продолжить агрессивную политику в отношении Москвы...»
Остановка шахт в Донбассе грозит экологической катастрофой. Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что при таком развитии ситуации будет прекращено откачивание воды...»
Руководство партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) ничего не знало о визите своего лидера в Москву. Тем более не обладали информацией о поездке Фрауке Петри в Россию власти ФРГ. Немецкие СМИ возмущены подобными "сепаратными" переговорами – особенно с такими "спорными" партнерами, как Вячеслав Володин и Владимир Жириновский...»