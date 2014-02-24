Алкоголь будут разливать вблизи институтов

Минпромторг предлагает разрешить торговлю алкоголем вблизи образовательных и медицинских учреждений. Авторы инициативы уверены, что такая мера станет одним из шагов по борьбе с распространением нелегальных спиртных напитков. В Минпромторге подготовили проект об определении максимального расстояния от медицинских и учебных учреждений до точек продажи алкоголя, сообщает газета "Известия". В ведомстве сочли, что существовавший ранее запрет на торговлю спиртным вблизи данных заведений вредил торговле и провоцировал распространение нелегальной продукции. Теперь Минпромторг решил установить четкие радиусы прилегающих территорий для разных типов зданий. Так, максимально разрешенное расстояние между учреждениями и торговыми точками со спиртным составляет 50 метров. Это актуально и для зданий, которые принадлежат учебным учреждениям или находятся в их пользовании. Если речь идет не о магазине, а о кафе, то такое заведение можно будет открыть в 20 метрах от школы и предложить посетителям винную карту. А в случае с образовательными заведениями для совершеннолетних (вузами), можно будет открыть кафе или ресторан со спиртным в пяти метрах от входа, а магазин — в десяти метрах.Что касается медицинских организаций, то кафе со спиртным можно будет открыть на расстоянии 20 метров, магазины – на расстоянии 50 метров. А если у медицинской организации нет специализации на акушерстве и гинекологии, детских заболеваниях, то допустимо расстояние в десять метров.Эксперты поддержали данную инициативу, отметив, что существующее на данный момент ограничение ведет к разорению торговых точек, и при этом, никак не повышает эффективность борьбы с алкоголем. Тем временем, в Минздраве и Минэкономразвития сообщили, что официальный проект приказа правительства, подготовленный в Минпромторге, к ним на согласование не поступал.
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