|29 декабря, четверг
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Алкоголикам и курильщикам предложили лечиться за свой счет
29 декабря 2016, четверг, 19:43 – ИА СОЧИ-24
Главный нарколог Минздрава Евгений
Брюн заявил, что надо двигаться к тому, чтобы алкоголики, наркоманы и
курильщики оплачивали свое лечение от заболеваний, вызванных вредными
привычками, совместно с государством. Ведь недуги они приобрели по своей вине.
По
словам Брюна, комплекс таких заболеваний огромным грузом ложится на
государственный бюджет. "Это колоссальная экономическая нагрузка на
наше здравоохранение и минимизировать ее, или во всяком случае снизить, это
одна из наших задач", – цитирует нарколога агентство городских новостей "Москва".
По его словам, около 30% пациентов больниц и поликлиник
получили свои заболевания из-за злоупотребления алкоголем. Среди них – цирроз
печени, сердечно-сосудистые и неврологические заболевания.
В связи с этим Брюн и считает
необходимым добиваться софинансирования больными, злоупотребляющими
психоактивными веществами, затрат на лечение. Нарколог выразил надежду, что
постепенно этого можно будет добиться, сотрудничая со страховыми компаниями.Напомним, ранее Минздрав заявлял о планах разработать к началу 2017 года программу лекарственного страхования, которая бы подразумевала повышение отчислений с зарплаты работающих граждан. За счет этого некоторые выписываемые врачами лекарства могли бы стать для пациентов бесплатными.
Источник:
В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
|Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru
|Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
|2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна.
| «СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.