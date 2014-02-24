Алкоголикам и курильщикам предложили лечиться за свой счет

29 декабря 2016, четверг, 19:43 – ИА СОЧИ-24



Алкоголикам и курильщикам предложили лечиться за свой счет

Министерство здравоохранения России предложило гражданам самим платить за лечение вызванных вредными привычками болезней. Инициатива касается наркоманов, алкоголиков и курильщиков.Главный нарколог Минздрава ЕвгенийБрюн заявил, что надо двигаться к тому, чтобы алкоголики, наркоманы икурильщики оплачивали свое лечение от заболеваний, вызванных вреднымипривычками, совместно с государством. Ведь недуги они приобрели по своей вине.Пословам Брюна, комплекс таких заболеваний огромным грузом ложится нагосударственный бюджет. "Это колоссальная экономическая нагрузка нанаше здравоохранение и минимизировать ее, или во всяком случае снизить, этоодна из наших задач", – цитирует нарколога агентство городских новостей "Москва".По его словам, около 30% пациентов больниц и поликлиникполучили свои заболевания из-за злоупотребления алкоголем. Среди них – циррозпечени, сердечно-сосудистые и неврологические заболевания.В связи с этим Брюн и считаетнеобходимым добиваться софинансирования больными, злоупотребляющимипсихоактивными веществами, затрат на лечение. Нарколог выразил надежду, чтопостепенно этого можно будет добиться, сотрудничая со страховыми компаниями.Напомним, ранее Минздрав заявлял о планах разработать к началу 2017 года программу лекарственного страхования, которая бы подразумевала повышение отчислений с зарплаты работающих граждан. За счет этого некоторые выписываемые врачами лекарства могли бы стать для пациентов бесплатными.

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