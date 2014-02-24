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Американцы издеваются над неудачницей Клинтон

22 декабря 2016, четверг, 18:29 – ИА СОЧИ-24

Американцы издеваются над неудачницей Клинтон
Американцы издеваются над неудачницей Клинтон
Известный американский журнал GQ поставил Хиллари Клинтон в список наименее влиятельных людей. Как утверждают в издании, у них не было иного выбора после ее сокрушительного провала на выборах.
"Когда ты проигрываешь Дональду Трампу, ты попадаешь в этот лист", – прокомментировали свое решение в GQ.Помимо Клинтон в список попали и некоторые другие американские политики. Среди них республиканец Джеб Буш, который принимал участие в предвыборной гонке, однако снял свою кандидатуру после поражения на партийных праймериз. Как считают в издании, "за ним полном гадких дел". При этом лишь одним представителем этой семьи в GQ не ограничились, поместив в уничижительный список все семейство целиком. В число других политиков-неудачников попал также экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон. Призывая голосовать за выход из своей страны из ЕС, политик в итоге  сам был вынужден уйти в отставку из-за соответствующего результата. Dni.Ru напоминают, что ранее Хиллари Клинтон выступила с заявлением и объяснила причину своего поражения на выборах. По ее словам, вся вина в этом лежит на президенте России Владимире Путине, который якобы затаил злобу на бывшего кандидата в президенты в ее бытность госсекретарем Соединенных Штатов. По словам политика, глава российского государства с тех пор решил ей отомстить, и предвыборная гонка в США оказалась для этого наиболее подходящим моментом. Она вновь затронула тему хакерских атак, которые, как убеждена Клинтон, проводила Россия по прямым указаниям из Кремля. На этом фоне влиятельное американское издание The Washington Post заявило о ряде американских СМИ, которые помогали России воздействовать на выборы. Как объяснили в издании, этот список им был предоставлен некой организацией, занимающейся исследованиями и аналитикой в политической сфере.Позже, однако, выяснилось, что к составлению этого перечня могут быть причастны украинские бизнес-круги, которые таким образом хотят усилить накал антироссийской истерии в США и помешать перезагрузке отношений между двумя странами, на что мог бы пойти избранный президент Дональд Трамп.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Неизвестный мужчина с пакетом муки напал на бывшего премьер-министра Франции и претендента на пост главы государства Мануэля Вальса. Смешные кадры попали на видео...»

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Президент Владимир Путин занял первое место в рейтинге персон, которые чаще всего упоминаются в прессе. В 2016 году журналисты писали и говорили о российском лидере два миллиона раз...»

сегодня, 20:45
Исполнитель теракта в Берлине снял себя на видео

В сети появилось видео, на котором предположительно запечатлен уроженец Туниса Анис Амри, подозреваемый в совершении теракта на рождественской ярмарке в Берлине. Сообщается, что видео было снято в конце сентября...»

сегодня, 20:15
Соседка внука Сталина: Он водил молодых девочек

Соседка ушедшего из жизни в Москве в возрасте 80 лет внука Сталина Евгения Джугашвили уверяет, что он часто водил к себе молодых девушек. Однако другой сосед покойного утверждает, что Джугашвили жил тихо...»

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Пользователи социальных сетей обратили внимание на удивительно сдержанную реакцию столичного водителя, ставшего очевидцем взрыва на станции метро "Коломенская". Более того, сидящая рядом с ним женщина лишь через 15 секунд после происшествия спокойным тоном сказала: "Это был взрыв, Коль"...»
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