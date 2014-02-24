Американцы разболтали тайну смерти Виталия Чуркина
11 марта 2017, суббота, 10:45 – ИА СОЧИ-24
Американцы разболтали тайну смерти Виталия Чуркина
Несмотря на обещания не оглашать причину смерти постпреда России при ООН Виталия Чуркина, власти Нью-Йорка все же рассказали от чего умер дипломат. Чтобы избежать ответственности за нарушение закона, тайну раскрыл анонимный представитель мэрии. "Представитель России при ООН, состояние которого резко ухудшилось в его офисе в прошлом месяце, скончался от сердечного приступа, и нет подозрений на криминальную составляющую", – заявил высокопоставленный сотрудник мэрии Нью-Йорка, пожелавший остаться неназванным.Эта информация возмутила официального представителя МИД России Марию Захарову. "Неужели Aram Gabrelyanov и в США свои порядки навел? Арам, снимаю шляпу: идеологически включить AP в холдинг News Media – это большой удар по национальной безопасности США", – написала Захарова на своей странице в соцсети. Днем ранее нью-йоркский судмедэксперт объявил, что не будет обнародовать данные о смерти Виталия Чуркина. Соответствующее поручение было отдано юридическим департаментом города, передает Associated Press. Пояснялось, что причина смерти дипломата будет держаться в тайне в целях соблюдения международного права и протокола. "Как указано в формальных запросах Госдепартамента, дипломатический иммунитет Чуркина продолжается и после его смерти", – гласит заявление офиса судмедэксперта. Между тем в российском постпредстве отметили, что решение американских властей соответствует принципам дипломатического иммунитета. "Расцениваем заявление юридического департамента города Нью-Йорка как полностью соответствующее принципам неприкосновенности частной жизни и дипломатического иммунитета", – цитирует РИА Новости сообщение дипмиссии.
Несмотря на обещания не оглашать причину смерти постпреда России при ООН Виталия Чуркина, власти Нью-Йорка все же рассказали от чего умер дипломат. Чтобы избежать ответственности за нарушение закона, тайну раскрыл анонимный представитель мэрии...»
Несмотря на обещания не оглашать причину смерти постпреда России при ООН Виталия Чуркина, власти Нью-Йорка все же рассказали от чего умер дипломат. Чтобы избежать ответственности за нарушение закона, тайну раскрыл анонимный представитель мэрии...»