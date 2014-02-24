Американцы разболтали тайну смерти Виталия Чуркина

11 марта 2017, суббота, 10:45 – ИА СОЧИ-24



Американцы разболтали тайну смерти Виталия Чуркина

Несмотря на обещания не оглашать причину смерти постпреда России при ООН Виталия Чуркина, власти Нью-Йорка все же рассказали от чего умер дипломат. Чтобы избежать ответственности за нарушение закона, тайну раскрыл анонимный представитель мэрии."Представитель России при ООН, состояние которого резко ухудшилось в его офисе в прошлом месяце, скончался от сердечного приступа, и нет подозрений на криминальную составляющую", – заявил высокопоставленный сотрудник мэрии Нью-Йорка, пожелавший остаться неназванным.Эта информация возмутила официального представителя МИД России Марию Захарову. "Неужели Aram Gabrelyanov и в США свои порядки навел? Арам, снимаю шляпу: идеологически включить AP в холдинг News Media – это большой удар по национальной безопасности США", – написала Захарова на своей странице в соцсети. Днем ранее нью-йоркский судмедэксперт объявил, что не будет обнародовать данные о смерти Виталия Чуркина. Соответствующее поручение было отдано юридическим департаментом города, передает Associated Press.Пояснялось, что причина смерти дипломата будет держаться в тайне в целях соблюдения международного права и протокола. "Как указано в формальных запросах Госдепартамента, дипломатический иммунитет Чуркина продолжается и после его смерти", – гласит заявление офиса судмедэксперта. Между тем в российском постпредстве отметили, что решение американских властей соответствует принципам дипломатического иммунитета. "Расцениваем заявление юридического департамента города Нью-Йорка как полностью соответствующее принципам неприкосновенности частной жизни и дипломатического иммунитета", – цитирует РИА Новости сообщение дипмиссии.

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