Американцы разлюбили Трампа

16 января 2017, понедельник, 22:14 – ИА СОЧИ-24



Американцы разлюбили Трампа

Миллиардер Дональд Трамп 20 января готовится вступить в должность президента США, пользуясь существенно меньшей популярностью, чем президент Барак Обама перед своей инаугурацией четыре года назад. Позитивно оценивают деятельность Трампа только 40% опрошенных Институтом Гэллапа.Неблагоприятное мнение о новом президенте США сложилосьу 55% от числа опрошенных совершеннолетних граждан США. В исследовании общественногомнения приняли участие 1032 человека.Наибольшей поддержкой Трамп пользуется среди республиканцев– 82%. Среди независимых избирателей уровень его популярности – 33%, а средидемократов – 8%, передает ТАСС. У предшественника Трампа на посту президентаСША результаты перед инаугурацией были лучше. Тогда уровень популярности Обамыдостигал 78%.Как отметил представитель Института Гэллапа Джастин Маккарти, "уровеньодобрения деятельности Трампа сейчас примерно вдвое ниже, чем у Барака Обамы вянваре 2009 года". Неблагоприятное мнение по его поводу Обамы высказывали18% и менее 5% не имели определенной точки зрения на этот счет.Отметим, уровень популярности Джорджа Буша-младшего при вступлении на постпрезидента в январе 2001 года составлял 62%. У Билла Клинтона в 1993 году этот показатель достигал66%.Как писали Dni.ru,в Вашингтоне готовятся массовые акции протестав день инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Организациейдемонстраций занимается группа под названием DisruptJ20 ("Сорви 20января"). Активисты планируют заблокировать 12контрольно-пропускных пунктов охраны в американской столице, чтобы помешатьинаугурационным мероприятиям. Кроме того, вDisruptJ20 намереваются провести многокилометровый парад по одному из главныхпроспектов Вашингтона и заблокировать группами несогласных все более-менеезначимые дороги и магистрали. Намеченные акции протеста поддержали инекоторые звезды.

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