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Американцы разлюбили Трампа
16 января 2017, понедельник, 22:14 – ИА СОЧИ-24
Неблагоприятное мнение о новом президенте США сложилось
у 55% от числа опрошенных совершеннолетних граждан США. В исследовании общественного
мнения приняли участие 1032 человека.
Наибольшей поддержкой Трамп пользуется среди республиканцев
– 82%. Среди независимых избирателей уровень его популярности – 33%, а среди
демократов – 8%, передает ТАСС. У предшественника Трампа на посту президента
США результаты перед инаугурацией были лучше. Тогда уровень популярности Обамы
достигал 78%.
Как отметил представитель Института Гэллапа Джастин Маккарти, "уровень
одобрения деятельности Трампа сейчас примерно вдвое ниже, чем у Барака Обамы в
январе 2009 года". Неблагоприятное мнение по его поводу Обамы высказывали
18% и менее 5% не имели определенной точки зрения на этот счет.
Отметим, уровень популярности Джорджа Буша-младшего при вступлении на пост
президента в январе 2001 года составлял 62%. У Билла Клинтона в 1993 году этот показатель достигал
66%.Как писали Dni.ru,
в Вашингтоне готовятся массовые акции протеста
в день инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Организацией
демонстраций занимается группа под названием DisruptJ20 ("Сорви 20
января"). Активисты планируют заблокировать 12
контрольно-пропускных пунктов охраны в американской столице, чтобы помешать
инаугурационным мероприятиям. Кроме того, в
DisruptJ20 намереваются провести многокилометровый парад по одному из главных
проспектов Вашингтона и заблокировать группами несогласных все более-менее
значимые дороги и магистрали. Намеченные акции протеста поддержали и
некоторые звезды.
Источник:
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