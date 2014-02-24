Американцы выиграли у России суд по делу о законе Димы Яковлева
17 января 2017, вторник, 13:46 – ИА СОЧИ-24
Американцы выиграли у России суд по делу о законе Димы Яковлева
По решению Европейского суда по правам человека, прекращение процесса усыновления 45 американскими семьями детей из России по закону Димы Яковлева было незаконно, поскольку они уже начали оформлять документы, передает НСН. Американские истцы заметили, что до принятия закона они успели познакомиться и подружиться с детьми. Новый закон они сочли вмешательством в частную жизнь, а также дискриминацией по национальному признаку. По каждой жалобе была присуждена компенсация в размере трех тысяч долларов, а также 600 долларов издержек.Закон Димы Яковлева, запрещающий американским семьям усыновлять детей из России, был принят в 2013 году. Он назван в память годовалого мальчика, который погиб в приемной семье в США спустя три месяца после усыновления.
По решению Европейского суда по правам человека, прекращение процесса усыновления 45 американскими семьями детей из России по закону Димы Яковлева было незаконно, поскольку они уже начали оформлять документы, передает НСН..»
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По решению Европейского суда по правам человека, прекращение процесса усыновления 45 американскими семьями детей из России по закону Димы Яковлева было незаконно, поскольку они уже начали оформлять документы, передает НСН..»
После новогодних праздников, во время которых большинство из нас лежали перед телевизором с салатом Оливье в обнимку, как никогда актуальны быстрые и эффективные методы похудения. Однако в панике пытаясь экстренно избавиться от лишних складок жира, люди часто решаются на безумства. В частности, до сих пор некоторые рискуют своим здоровьем и прибегают к опасным диетам, которые были на пике популярности в XX веке...»
Рейтинг законотворцев стал еще одним подтверждением курса на качество законов, взятого Госдумой седьмого созыва. Данные, опубликованные "Институтом социально-экономических и политических исследований" (ИСЭПИ), говорят в пользу того, что парламент работает ради результата, а не для галочки, сделали вывод эксперты...»