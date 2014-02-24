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Американская армия превратилась в потешные войска
6 февраля 2017, понедельник, 17:29 – ИА СОЧИ-24
Почти две трети палубных истребителей ВМС США F/A-18 Hornet
и Super Hornet не могут летать. Треть боевых самолетов находятся на техническом
обслуживании, еще 35% превратились в бесполезную груду железа в ожидании необходимых
запчастей. Причина банальна – нехватка денег на ремонт.
По данным ВМС США, не могут летать более половины (1,7
тысячи единиц) всех воздушных судов, относящихся к военно-морскому флоту, —
боевые, патрульные и транспортные самолеты, а также вертолеты, пишет издание Defense
News.
Накануне выяснилось, что британский морской флот не готов отразить
возможный удар России. Эскадренные миноносцы
типа 45 Daring, которые используются Вооруженными силами Британии, оказались не
в силах противостоять российским подлодкам. Виной тому халатность при
проектировании военных кораблей.
Когда-то ВМС Великобритании считались самыми сильными в мире.
Теперь, по мнению контр-адмирала Криса Парри, эскадренные миноносцы, которые
должны противостоять российским подлодкам – грохочущая груда металлолома,
которая может быть обнаружена на расстоянии ста морских миль. "Они невероятно шумят, грохочут будто ящики с гаечными
ключами! Какой вообще смысл вкладывать деньги в противоракетную оборону, если
эсминец может быть потоплен услышавшей его издали подлодкой?" –
возмущается военный.
Также накануне СМИ сообщили о серьезной бреши в обеспечении
безопасности Терезы Мэй. Оказывается, самолет премьер-министра Великобритании на
прошлой неделе летел из Вашингтона в Анкару с включенным транспондером – устройством,
позволяющим определить местонахождение воздушного судна, написала газета Mail
on Sunday.
Специалисты полагают, что благодаря данным, передаваемым
устройством, за передвижением воздушного судна в интернете могут следить
террористы. В открытом доступе в Сети можно узнать высоту, направление и
скорость воздушного судна с включенным транспондером.
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