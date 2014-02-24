Американская армия превратилась в потешные войска

6 февраля 2017, понедельник, 17:29 – ИА СОЧИ-24



Американская армия превратилась в потешные войска

Большинство американских истребителей палубной авиации не могут летать. Журналисты выяснили шокирующие подробности плачевного состояния боевых самолетов и вертолетов.Почти две трети палубных истребителей ВМС США F/A-18 Hornetи Super Hornet не могут летать. Треть боевых самолетов находятся на техническомобслуживании, еще 35% превратились в бесполезную груду железа в ожидании необходимыхзапчастей. Причина банальна – нехватка денег на ремонт.По данным ВМС США, не могут летать более половины (1,7тысячи единиц) всех воздушных судов, относящихся к военно-морскому флоту, —боевые, патрульные и транспортные самолеты, а также вертолеты, пишет издание DefenseNews.Накануне выяснилось, что британский морской флот не готов отразитьвозможный удар России. Эскадренные миноносцытипа 45 Daring, которые используются Вооруженными силами Британии, оказались нев силах противостоять российским подлодкам. Виной тому халатность припроектировании военных кораблей.Когда-то ВМС Великобритании считались самыми сильными в мире.Теперь, по мнению контр-адмирала Криса Парри, эскадренные миноносцы, которыедолжны противостоять российским подлодкам – грохочущая груда металлолома,которая может быть обнаружена на расстоянии ста морских миль. "Они невероятно шумят, грохочут будто ящики с гаечнымиключами! Какой вообще смысл вкладывать деньги в противоракетную оборону, еслиэсминец может быть потоплен услышавшей его издали подлодкой?" –возмущается военный.Также накануне СМИ сообщили о серьезной бреши в обеспечениибезопасности Терезы Мэй. Оказывается, самолет премьер-министра Великобритании напрошлой неделе летел из Вашингтона в Анкару с включенным транспондером – устройством,позволяющим определить местонахождение воздушного судна, написала газета Mailon Sunday.Специалисты полагают, что благодаря данным, передаваемымустройством, за передвижением воздушного судна в интернете могут следитьтеррористы. В открытом доступе в Сети можно узнать высоту, направление искорость воздушного судна с включенным транспондером.

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