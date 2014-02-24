Американские богачи готовятся к апокалипсису

25 января 2017, среда, 15:45 – ИА СОЧИ-24



Американские богачи готовятся к апокалипсису

Конец света не за горами, уверены состоятельные американцы. Богачи в США лихорадочно готовятся к апокалипсису. Поветрие затронуло в основном представителей финансовых корпораций и Силиконовой долины.Причин, побуждающих богатых граждан США копать бункеры изапасаться оружием и продуктами, несколько. Больше всего миллионеры имиллиардеры опасаются роста напряженности между ними и более бедными, ночисленно превосходящими их слоями населения. Это, по их мнению, "может привестик восстанию или революции по примеру той, что произошла в России", – пишетиздание The New Yorker.Масла в огонь подлил и отчет организации Oxfam, приуроченныйк недавнему давосскому форуму. Как выяснилось, в настоящее время восемь самыхбогатых людей в мире владеют большим состоянием, чем все остальное население.Соучредитель и главный исполнительный директор новостногосайта Reddit Стив Хаффман, к примеру, уже приобрел несколько мотоциклов. "Каждыйзнает, что в случае апокалипсиса все дороги будут забиты", – пояснил онжурналистам. Кроме того, у Хаффмана целый арсенал оружия, боеприпасов и запаспродуктов питания. "Благодаря этому я смогу некоторое время продержаться всвоем доме", – говорит он. Не отстает от Хаффмана и один из бывших менеджеров соцсетиFacebook Антонио Гарсия Мартинез. Он приобрел два гектара земли на острове всеверной части Тихого океана. "Ошибается тот, кто думает, что сможетсопротивляться разъяренной толпе. Когда общество утрачивает общую идеологию,оно скатывается в хаос", – комментирует свой выбор Мартинез. Он ужезапасся генераторами, солнечными панелями и тоннами другого, необходимого длявыживания оборудования. "Выживальщики"-миллиардеры делятся опытом взакрытых группах в Facebook.Они обсуждают тактико-технические характеристики оружия, преимущества инедостатки различных типов противогазов и подземных бункеров. Один из нихпризнался автору статьи, что топливные баки его вертолета всегда полны доотказа – на тот случай, если он не успеет добраться до своего бункера,оборудованного системой фильтрации воздуха.Один из сооснователей соцсети LinkedIn Рейд Хоффман утверждает, что в настоящее время более половины IT-миллиардеров из Силиконовой долины занимаются подготовкой на случай конца нынешней цивилизации. Важный фактор, с точки зрения богатых "выживальщиков", – регион, где расположено убежище. По данным издания, одним из самых излюбленныхмест спасения считается Новая Зеландия. В этой стране американцам, покупающимзагородные дома, сразу предлагают дооснастить их средствами противрадиации.

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