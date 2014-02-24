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Американские богачи готовятся к апокалипсису
25 января 2017, среда, 15:45 – ИА СОЧИ-24
Причин, побуждающих богатых граждан США копать бункеры и
запасаться оружием и продуктами, несколько. Больше всего миллионеры и
миллиардеры опасаются роста напряженности между ними и более бедными, но
численно превосходящими их слоями населения. Это, по их мнению, "может привести
к восстанию или революции по примеру той, что произошла в России", – пишет
издание The New Yorker.Масла в огонь подлил и отчет организации Oxfam, приуроченный
к недавнему давосскому форуму. Как выяснилось, в настоящее время восемь самых
богатых людей в мире владеют большим состоянием, чем все остальное население.Соучредитель и главный исполнительный директор новостного
сайта Reddit Стив Хаффман, к примеру, уже приобрел несколько мотоциклов. "Каждый
знает, что в случае апокалипсиса все дороги будут забиты", – пояснил он
журналистам. Кроме того, у Хаффмана целый арсенал оружия, боеприпасов и запас
продуктов питания. "Благодаря этому я смогу некоторое время продержаться в
своем доме", – говорит он. Не отстает от Хаффмана и один из бывших менеджеров соцсети
Facebook Антонио Гарсия Мартинез. Он приобрел два гектара земли на острове в
северной части Тихого океана. "Ошибается тот, кто думает, что сможет
сопротивляться разъяренной толпе. Когда общество утрачивает общую идеологию,
оно скатывается в хаос", – комментирует свой выбор Мартинез. Он уже
запасся генераторами, солнечными панелями и тоннами другого, необходимого для
выживания оборудования. "Выживальщики"-миллиардеры делятся опытом в
закрытых группах в Facebook.
Они обсуждают тактико-технические характеристики оружия, преимущества и
недостатки различных типов противогазов и подземных бункеров. Один из них
признался автору статьи, что топливные баки его вертолета всегда полны до
отказа – на тот случай, если он не успеет добраться до своего бункера,
оборудованного системой фильтрации воздуха.
Один из сооснователей соцсети LinkedIn Рейд Хоффман утверждает, что в настоящее время более половины IT-миллиардеров из Силиконовой долины занимаются подготовкой на случай конца нынешней цивилизации. Важный фактор, с точки зрения богатых "выживальщиков", – регион, где расположено убежище. По данным издания, одним из самых излюбленных
мест спасения считается Новая Зеландия. В этой стране американцам, покупающим
загородные дома, сразу предлагают дооснастить их средствами против
радиации.
Источник:
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