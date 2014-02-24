Американский лыжник выжил при падении с высоты 45 метров
26 января 2017, четверг, 15:15 – ИА СОЧИ-24
Американский лыжник выжил при падении с высоты 45 метров
Американец Девин Стрэттон, катаясь на горных лыжах, выжил при падении с высоты 45 метров. Спортсмен не заметил обрыв и не успел вовремя затормозить. "Оказывается, я боюсь высоты", – пошутил в социальной сети Instagram автор видео. Он отметил, что после падения в течение пяти часов вместе с другом Мэттом искал слетевшие лыжи, чтобы вернуться домой."Я сразу подумал о своем кузене, которого парализовало после автокатастрофы, и я подумал, что меня тоже парализует. А потом, когда я подъехал к краю скалы и увидел высоту обрыва, я точно понял, что погибну", – цитирует Девина Стрэттона The Washington Post.
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Житель Харькова по имени Михаил позвонил в прямой эфир одной из передач украинского телеканала NewsOne и рассказал о преимуществах жизни в российском Крыму. По словам мужчины, он не понимает, почему Киев называет Москву "агрессором", если она создает людям гораздо лучшие условия для жизни, чем нынешняя украинская власть...»
Здание Государственного департамента США покидают последние дипломаты, работавшие с президентом Обамой. Вслед за шефом Джоном Керри ушли его помощники Джойс Барр и Мишель Бонд. Пакует чемоданы и Виктория Нуланд, отметившаяся особой, какой-то болезненной "любовью" к России. Симптом, впрочем, нередко встречавшийся в рядах сотрудников прежней администрации США...»