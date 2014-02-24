Анчоусы отпугнули акулу с помощью хитрой тактики

В Сети набирает популярность видео, на котором огромная стая маленьких рыбешек отпугивает акулу благодаря хитрой тактике. Анчоусы сформировали настоящее торнадо. Канал BBC Earth опубликовал на своем YouTube-канале ролик, на котором видно, как рыбки плавают с феноменальной скоростью, образуя грандиозную воронку, чтобы отогнать голодных хищников. Подобная тактика рыб носит название bait-ball (клубок-приманка). Пользователей Сети восхитила находчивость обитателей океана.
Президент США Дональд Трамп разочаровался в пресс-секретаре Белого дома Шоне Спайсере по итогам первых двух недель его работы. Теперь он ищет нового человека на должность директора по коммуникациям...»
В Молдавии считают жизненно важным восстановление отношений с Россией. Об этом заявил президент страны Игорь Додон во время второго зарубежного визита. Молдавский лидер встречался в Брюсселе с председателем Совета Европы Дональдом Туском...»
Президент США Дональд Трамп разочаровался в пресс-секретаре Белого дома Шоне Спайсере по итогам первых двух недель его работы. Теперь он ищет нового человека на должность директора по коммуникациям...»
В Молдавии считают жизненно важным восстановление отношений с Россией. Об этом заявил президент страны Игорь Додон во время второго зарубежного визита. Молдавский лидер встречался в Брюсселе с председателем Совета Европы Дональдом Туском...»